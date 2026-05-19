Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Culleredo

Detienen a un vecino de Culleredo por varios robos con fuerza en un punto limpio de Lugo

Los robos tuvieron lugar en tres días distintos del pasado mes de abril

Ep
19/05/2026 11:29
Coche de la Guardia Civil
Coche de la Guardia Civil
EC
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de la localidad coruñesa de Culleredo como presunto autor de tres delitos continuados de robo con fuerza cometidos en el punto limpio de A Pastoriza, en Lugo.

Según relatan en un comunicado, la investigación se inició tras la denuncia presentada por responsables del centro, que detectaron candados fracturados y las puertas del recinto abiertas. Tras esto, comprobaron la falta de diverso material almacenado en el interior.

Explican que los robos tuvieron lugar en tres días distintos del pasado mes de abril, aprovechando la ausencia de personal y la escasa afluencia de personas en la zona.

El análisis de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de las instalaciones permitieron determinar el vehículo utilizado, así como la identidad de la persona implicada en los hechos, que actuaba a cara descubierta y al que le constan "numerosos" antecedentes por hechos similares.

Asimismo, los investigadores pudieron constatar varias ventas de lotes de chatarra que coincidían con los electrodomésticos y demás material sustraído en el citado punto limpio.

La persona detenida y las diligencias policiales han sido puestas a disposición judicial.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El cantante Julio Iglesias, durante una rueda de prensa promocional en México en 2013

Julio Iglesias se querellará contra Yolanda Díaz en el Supremo por injurias y calumnias
EFE
El ideal gallego

Kiko Rivera, estrella en un festival de Miño
Belen Cebey
Coche de la Guardia Civil

Detienen a un vecino de Culleredo por varios robos con fuerza en un punto limpio de Lugo
EP
MADRID, 19/05/2026.- Agentes de la Policía Nacional acceden al edificio donde se encuentra la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero durante un registro este martes en Madrid. El juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha citado el próximo 2 de junio como imputado al expresidente del Gobierno, el leonés José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra. EFE/ Rodrigo Jiménez

La Policía registra el despacho de Zapatero y tres empresas, una de ellas de sus hijas
EFE