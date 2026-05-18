Los estudiantes cullerdenses se adentran en la vida de los hidalgos con una visita al pazo de Vilaboa

Imagen de la visita al pazo de Vilaboa CEDIDA

El alumnado de Culleredo se adentró en la vida de la hidalguía en el pazo de Vilaboa. El Concello, dentro del programa EducaCulleredo, organizó una actividad de educación patrimonial que permitió a más de un centenar de escolares conocer de primera mano el contexto histórico, artístico y social de la vida en los pazos.

A la última sesión de la actividad acudieron el alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, la teniente de alcalde y concelleira de Educación, Cristina Pardo, y la concelleira de Cultura, Penélope López.

Rioboo resaltó el valor de EducaCulleredo, “que complementa a educación ordinaria con propostas nas que os nenos e nenas de Culleredo aprenden divertíndose”. También destacó “o privilexio que temos de contar con espazos coma o Pazo de Vilaboa, un tesouro patrimonial no que nos podemos mergullar para coñecer a nosa historia”.

La actividad desarrollada estas semanas combinó una visita interpretada por los jardines exteriores del pazo con un recorrido guiado por el interior en pequeños grupos. Los escolares pudieron descubrir elementos arquitectónicos y aspectos de la vida cotidiana de la hidalguía gallega.

Talleres

Asimismo, se desarrollaron diferentes talleres centrados en las vivencias del siglo XIX y el Rexurdimento artístico, vinculado a la vida en los pazos. Los niños trabajaron, por ejemplo, una línea temporal, las partes con las que cuenta un pazo o las cantigas tradicionales. Asimismo, participaron en un juego de simulación para adentrarse en la organización social de aquella época.

La actividad se completó con ‘Os segredos do pazo’, un juego de pistas y enigmas en el que el alumnado tuvo que resolver diferentes pruebas con los conocimientos adquiridos previamente. En total, participaron 137 escolares de cuarto curso de Educación Primaria de los colegios Ría do Burgo, Vila de Rutis y Sofía Casanova.