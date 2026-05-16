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Culleredo

Rioboo acusa al PP de "generar alarma y confusión" sobre la campaña de desbroces

Redacción
16/05/2026 20:20
Un tractor desbrozando en Culleredo
Un tractor desbrozando en Culleredo
CEDIDA
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El Gobierno de Culleredo lamenta que el Partido Popular "vuelva a intentar generar alarma y confusión entre los vecinos y vecinas utilizando esta vez una cuestión tan sensible como los desbroces y la seguridad vial con fines exclusivamente políticos".

El alcalde, José Ramón Rioboo, asegura que Culleredo cuenta con un contrato de desbroces en vigor "que realiza los cortes necesarios y actuaciones de mantenimiento puntual durante todo el año, además de una planificación técnica que se desarrolla atendiendo a criterios de seguridad, eficacia y organización de los trabajos", priorizando aquellos puntos donde existe un mayor riesgo para la circulación, la visibilidad o la seguridad vial.

"Las condiciones climatológicas de Galicia, y especialmente de zonas con elevada humedad como Culleredo, provocan un crecimiento muy rápido de la vegetación durante la primavera. La experiencia de los últimos años demuestra que adelantar de forma indiscriminada el desbroce general únicamente por presión política o mediática provoca que muchas zonas vuelvan a presentar el mismo estado apenas unos días después, generando además un uso menos eficiente de los recursos públicos", manifiesta Rioboo.

El gobierno de Culleredo lamenta el uso partidista del rural por parte del PP

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