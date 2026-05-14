Un motorista resulta herido tras una caída en los aledaños de Alvedro

Ambulancia del 061-Urxencias Sanitarias de Galicia.URXENCIAS SANITARIAS-06107/07/2023 URXENCIAS SANITARIAS-061

Un hombre resultó herido en la mañana de este jueves tras sufrir una caída en Almeiras (Culleredo), según informó el 112 Galicia.

Eran las 08.42 cuando el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia recibió la llamada de un particular alertando de que un motorista estaba accidentado en una de las glorietas del aeropuerto de Alvedro, con varias heridas que no parecían de gravedad.

Hasta el punto se desplazó una ambulancia del 061, la Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de carreteras.