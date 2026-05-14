Alcer conciencia sobre la donación de órganos en el Centro Ocupacional de Culleredo

Taller de Alcer en Culleredo CEDIDA

La asociación Alcer Coruña impartió un obradoiro sobre la importancia de la donación de órganos y el transplante en el Centro Ocupacional Municipal de Culleredo, en el que participaron un total de 16 personas.

Durante la sesión, impartida por Rafael Rodríguez -presidente de Alcer Coruña y trasplantado de riñón desde hace 33 años-, las personas usuarias del centro recibieron información básica sobre la donación de órganos y cómo personas como él viven gracias a las decisiones solidarias y altruistas coma esta.

Esta actividad está enmarcada dentro del Servicio de Acompañamiento y Prevención de la Enfermedad Renal Crónica, y está subvencionada por el Ayuntamiento de Culleredo.