Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Culleredo

Alcer conciencia sobre la donación de órganos en el Centro Ocupacional de Culleredo

Redacción
14/05/2026 10:41
Taller de Alcer en Culleredo
Taller de Alcer en Culleredo
CEDIDA
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620

La asociación Alcer Coruña impartió un obradoiro sobre la importancia de la donación de órganos y el transplante en el Centro Ocupacional Municipal de Culleredo, en el que participaron un total de 16 personas.

Durante la sesión, impartida por Rafael Rodríguez -presidente de Alcer Coruña y trasplantado de riñón desde hace 33 años-, las personas usuarias del centro recibieron información básica sobre la donación de órganos y cómo personas como él viven gracias a las decisiones solidarias y altruistas coma esta.

Esta actividad está enmarcada dentro del Servicio de Acompañamiento y Prevención de la Enfermedad Renal Crónica, y está subvencionada por el Ayuntamiento de Culleredo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Clases de Aula Galicia Aberta

De clase 'online' de galego a especializarse en gaita ou cociña en Galicia: vías de aproximación cultural na diáspora
EP
Cartel Día das Letras Galegas Sada

Sada programa obradoiros e espectáculos polo Día das Letras Galegas
Redacción
Un vado en el centro urbano de Arteixo

Arteixo recaudará más de 148.000 euros este 2026 por recibos de vados
Noelia Díaz
Taller de Alcer en Culleredo

Alcer conciencia sobre la donación de órganos en el Centro Ocupacional de Culleredo
Redacción