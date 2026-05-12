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Culleredo

‘Capitán Mareas’, de Vegalsa-Eorski, llega a la lonja de Sada con el CEIP Vila de Rutis de Culleredo 

El programa educativo busca promover el consumo de  productos del mar entre los más jóvenes 

Redacción
12/05/2026 17:12
El grupo de Capitán Mareas en la lonja de Sada
El grupo del CEIP Vila de Rutis de Culleredo visitó la lonja de Sada
Cedida
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El programa educativo ‘Capitán Mareas’, impulsado por la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski, atracó hoy en la lonja de Sada para promover el consumo de producto del mar y dar a conocer la actividad pesquera local entre los más jóvenes de la zona. 

Un total de 39 alumnos de 4º de primaria del CEIP Vila de Rutis de Culleredo tuvieron la oportunidad de conocer el trabajo de la flota pesquera de la cofradía de pescadores de la localidad junto a Manuel Suárez Blanco, gerente en OPP-82 ACERGA y secretario del Grupo de Acción Local Pesqueira Golfo Ártabro Sur.

Tras descubrir cómo llega el producto desde el mar hasta los supermercados, el alumnado profundizó en la importancia de llevar una alimentación saludable y consumir productos de temporada. Además, los escolares probaron una receta de nuggets de jurel y gambón conociendo el paso a paso de mano del chef gallego de ‘A Artesa da Moza Crecha’, Lolo Mosteiro.

José Manuel Ferreño, director general de Vegalsa-Eroski

Vegalsa-Eroski creó 400 empleos durante 2025

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Esta fue la décimo octava parada de ‘Capitán Mareas’ en las lonjas gallegas tras su inauguración el pasado 10 de marzo en Ribeira. A lo largo de esta semana y la siguiente, será el turno de los colegios Salesianos de A Coruña, Atocha de Betanzos, CEIP Sada y Sus Contornos y CEIP Plurilingüe de Rabadeira de Oleiros. De este modo, un total de 189 alumnos de 2º a 5º de primaria disfrutarán del taller educativo y gastronómico en la lonja de Sada.

En esta segunda edición, ‘Capitán Mareas’ hará un total de 24 paradas para que 700 escolares gallegos y asturianos visiten su lonja más cercana: Ribeira, Cedeira, Malpica, Laxe, Burela, Fene, Ferrol, Fisterra, Sada, Cangas, Baiona, Avilés y Puerto de Vega son las 13 que participarán en el programa este 2026.

Este proyecto impulsado por Vegalsa-Eroski cuenta con el respaldo de los Grupos de acción local de pesca: GALP A Mariña-Ortegal, GALP Costa da Morte, GALP Golfo Ártabro Norte, GALP Ría de Arousa, GALP Golfo Ártabro Sur, GALP Ría de Vigo- A Guarda, GALP Seo de Fisterra, Ría de Muros-Noia: Costa Sostible y CEDER Navia-Porcía.

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