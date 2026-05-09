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Culleredo

Culleredo, presente con 29 territorios de Galicia y el Norte de Portugal en la IX edición de Expocidades

El Concello cuenta con stand y talleres en una muestra que apuesta por el turismo sostenible

Redacción
09/05/2026 14:30
Culleredo participa en Expocidades
Culleredo dispone de un stand en el evento
Cedida
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El Concello de Culleredo está presente este fin de semana en la IX edición de Expocidades, una cita que congrega a 29 territorios de Galicia y el Norte de Portugal que forman parte del Eixo Atlántico. En esta ocasión se celebra desde ayer y hasta mañana domingo en la localidad lusa de Amarante.

Culleredo dispone de un stand en el evento, en el que ofrece información de los recursos naturales y patrimoniales y la oferta del sector turístico en el municipio. Asimismo, el Concello ofrece, dentro de la programación de Expocidades, talleres de croché y de elaboración de marcapáginas.

El concejal de Turismo y Comercio, Mario Iglesias, asistió ayer a la inauguración de la muestra, junto con representantes de los 29 territorios y de la eurorregión. El edil destacó la apuesta “por el turismo sostenible y responsable” que promueve el Eixo Atlántico, y con el que se alinea Culleredo, coincidiendo también con su membresía de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas.

A lo largo de las tres jornadas, el público disfruta de una programación que incluye gastronomía, artesanía, talleres, actividades infantiles, música, teatro y demostraciones en vivo. Los puestos de los municipios y entidades enseñan sus atractivos a los visitantes.

El objetivo es poner en valor los recursos locales, diversificar la oferta y descongestionar los destinos más saturados, evitando desequilibrios o tensiones en las ciudades y entre sus habitantes.

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