Culleredo, presente con 29 territorios de Galicia y el Norte de Portugal en la IX edición de Expocidades

Culleredo dispone de un stand en el evento Cedida

El Concello de Culleredo está presente este fin de semana en la IX edición de Expocidades, una cita que congrega a 29 territorios de Galicia y el Norte de Portugal que forman parte del Eixo Atlántico. En esta ocasión se celebra desde ayer y hasta mañana domingo en la localidad lusa de Amarante.

Culleredo dispone de un stand en el evento, en el que ofrece información de los recursos naturales y patrimoniales y la oferta del sector turístico en el municipio. Asimismo, el Concello ofrece, dentro de la programación de Expocidades, talleres de croché y de elaboración de marcapáginas.

El concejal de Turismo y Comercio, Mario Iglesias, asistió ayer a la inauguración de la muestra, junto con representantes de los 29 territorios y de la eurorregión. El edil destacó la apuesta “por el turismo sostenible y responsable” que promueve el Eixo Atlántico, y con el que se alinea Culleredo, coincidiendo también con su membresía de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas.

A lo largo de las tres jornadas, el público disfruta de una programación que incluye gastronomía, artesanía, talleres, actividades infantiles, música, teatro y demostraciones en vivo. Los puestos de los municipios y entidades enseñan sus atractivos a los visitantes.

El objetivo es poner en valor los recursos locales, diversificar la oferta y descongestionar los destinos más saturados, evitando desequilibrios o tensiones en las ciudades y entre sus habitantes.