El Cetim trabaja en soluciones para una alimentación más saludable y sostenible

El espacio cullerdense forma parte de la Red Cervera Omiperbio Cedida

El Centro Tecnológico Cetim investiga desde su sede de Culleredo nuevos bioingredientes para mejorar la salud y bienestar animal con impacto en la alimentación humana. El espacio cullerdense forma parte de la Red Cervera Omiperbio para contribuir a la producción de proteínas microbianas, compuestos fenólicos y otros bioingredientes a partir de diferentes subproductos agroindustriales.

Los socios del proyecto están especializados en ámbitos complementarios de innovación para crear soluciones eficientes y sostenibles destinadas a sectores estratégicos como el agroalimentario, cosmético y ganadero.

El desarrollo de nuevos ingredientes funcionales permite mejorar la salud de los consumidores y avanzar hacia sistemas alimentarios sostenibles y la a Red Cervera Omiperbio, iniciativa de I+D de la que Cetim Technological Centre forma parte, refuerza la innovación en este ámbito al desarrollar nuevos bioingredientes con propiedades funcionales obtenidos mediante procesos innovadores.

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El objetivo último de Omiperbio es mejorar la calidad alimentaria y contribuir a la salud humana y animal a través de tecnologías ómicas.

Estas herramientas avanzadas permiten el análisis masivo e integral de componentes biológicos para entender sistemas complejos.

De esta forma, el proyecto avanzará en la modulación positiva de distintos microbiomas, como el intestinal humano, el dérmico humano y el ruminal animal.

El Cetim investiga en Omiperbio procesos de fermentación en estado sólido y otras técnicas de extracción sostenible dirigidas a la producción de proteínas microbianas, compuestos fenólicos y otros bioingredientes a partir de diferentes subproductos agroindustriales, con aplicación en alimentación animal. Más concretamente, el Centro Tecnológico trabajará especialmente en el sector vacuno lechero, buscando una mejora de la salud del ganado y de las propiedades de la leche, así como un posible aumento de su producción lechera.

“Con este proyecto reforzaremos nuestras capacidades en metagenómica y metatranscriptómica, aplicándolas al desarrollo y validación de bioingredientes funcionales, mediante el análisis del microbioma ruminal en ensayos de digestión in vitro y del microbioma fecal en ensayos in vivo”, comenta Cristina Martínez, responsable de ECO BIO Tecnologías en Cetim. “Y no solo eso, sino que gracias a la colaboración industrial, lograremos llevar nuestros trabajos del laboratorio a la industria, consiguiendo una transferencia e impacto real en la salud animal y humana”, añade.

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Para lograr esta transferencia, Cetim colaborará con la principal cooperativa agroalimentaria de Galicia, Aira. La empresa y el centro tecnológico testearán los beneficios de estos nuevos bioingredientes mediante la monitorización de varios grupos de vacas durante un periodo de alimentación controlado que incorporará los nuevos alimentos desarrollados en piensos y ensilados.

La Agrupación Omiperbio está integrada por seis centros tecnológicos de referencia en España especializados en ámbitos complementarios de investigación e innovación: el Centro Tecnológico Nacional de la Conserva (CTNC), el Centro Tecnológico Cetim, el Centro Tecnológico de Cereales de Castilla y León (Cetece), el Centro Tecnológico del Olivar y del Aceite (Citoliva), GOe Basque Culinary Center (GOe) y la Asociación de Investigación de la Industria Textil y Cosmética (Aitex).

A través de la cooperación estratégica, la red incrementará la excelencia científico-técnica de los centros participantes y posicionará al consorcio como referente nacional e internacional en investigación aplicada a la cadena alimentaria segura y saludable.

Así, se generará un impacto tangible mediante el desarrollo de nuevos proyectos de I+D, la transferencia de conocimiento y tecnología al tejido empresarial y el apoyo a sectores estratégicos como el agroalimentario, cosmético y ganadero.

La iniciativa forma parte de la Red Cervera Omiperbio, financiada por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, dentro de las ayudas destinadas a Centros Tecnológicos de Excelencia Cervera del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2024-2027.

El proyecto, con expediente CER-20251006, contribuirá a fortalecer la investigación aplicada y la colaboración entre centros tecnológicos para impulsar soluciones innovadoras en alimentación, salud y sostenibilidad, fomentando al mismo tiempo la competitividad del tejido empresarial vinculado a estos sectores.