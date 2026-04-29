El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Culleredo

Mañán remata o prazo para participar o 17 de maio na Feira de Artesanía do Burgo

O Concello de Culleredo oferta 35 postos, unha cifra ampliable se existe moita demanda

Fran Moar
Fran Moar
29/04/2026 10:37
Imaxe dunha das feiras das Letras Galegas do Burgo
Imaxe dunha das feiras das Letras Galegas do Burgo
ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO
Mañán, día 30, as dúas da tarde remata o prazo de solicitude de un dos 35 postos ofertados polo Concello de Culleredo para a Feira de Artesanía do Burgo que terá lugar o día 17 de maio. Segundo fontes municipais, a solicitude para participar no evento, que se ubicará na praza de Europa, farase preferentemente co envío ao correo electrónico feira.artesania@culleredo.es da ficha de solicitude de praza cuberta e asinada. Achegarase coa ficha un dossier informativo e material gráficos dos produtos que se ofrezan.

Aceptaranse solicitudes a través do trámite Instancia Xeral da sede electrónica do Concello de Culleredo respectando o prazo de inscrición e incluíndo a propia ficha ou os mesmos datos que se solicitan nela además do dossier ou material gráfico. A lista coas solicitudes admitidas será comunicada por correo electrónico o día 5 de maio as persoas participantes.

Características

A feira dará comezo as 11.00 horas e finalizará as 20.00. Poderán concorrer á mesma as persoas interesadas que ofrezan preferentemente unha produción artesanal e de elaboración propia. Non se aceptará a revenda de produtos nin a venda de produtos alimentarios. A organización ofrece un máximo de 35 espazos, de tres por tres metros, para colocar postos no espazo da propia praza. Para o caso no que haxa máis persoas interesadas que espazos, habilitarase tamén a pista polideportiva anexa. Unha circunstancia que xa se fixo na edición de 2025. Non obstante, de non alcanzar un número mínimo de participantes, a celebración do evento poder ser suspendida.

A participación na feira é de balde e ten carácter voluntario, polo que se entende que as persoas participantes están de acordo coas condicións que se estipulan ou que se poidan establecer durante o proceso de organización e celebración do evento con fin do seu correcto funcionamento.

A organización non participará nin se responsabilizará nin asumirá como propia ningunha circunstancia distinta ás que se establecen nestas condicións e que persoas alleas á organización dispoñan en paralelo ao desenvolvemento da actividade.

