Las obras de renovación del paseo de O Burgo inician una nueva fase

Las máquinas, en la explanada de O Burgo CEDIDA

Las obras de renovación del paseo marítimo de O Burgo inician una nueva fase. La actuación avanza desde ayer con una nueva operación desde el puente de O Burgo, que se unirá a la que ya está en marcha desde el pasado febrero partiendo desde el otro extremo en Fonteculler.

El proyecto, que ejecuta el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, corregirá el deterioro que presentaba el paseo después de las obras de dragado del estuario, según informó el Ayuntamiento. Consiste principalmente en la renovación del pavimento, la demolición de la actual balaustrada y dotación de una nueva uniforme, y la instalación de nueva iluminación.

Con motivo de la actuación, el tramo peatonal más pegado a la ría estará cortado en un tramo desde el puente. Además, una zona de la explanada quedó habilitada para la maquinaria y material. Con la puesta en marcha de este segundo operativo, Culleredo confía en que los trabajos “avancen rápido para disponer en verano del paseo renovado”, explica el Consistorio.

El proyecto reforzará el paseo como punto de encuentro y ocio para los cullerdenses. En total, se repondrán más de 18.000 metros cuadrados de losetas a lo largo de la instalación y se sustituirán 1.240 metros de barandilla por un pretil.