Culleredo corrige el servicio de taxi en Alvedro para cumplir el sistema

Un taxi de A Coruña en la parada de Alvedro Quintana

El Ayuntamiento de Culleredo ha detectado en el Aeropuerto de Alvedro, durante los primeros días de operativa excepcional, determinadas prácticas en la incorporación de vehículos desde la bolsa de refuerzo que no se ajustan al sistema establecido.

El concello recuerda que conforme al convenio vigente, la entrada desde la bolsa debe realizarse en grupos de tres vehículos como máximo y únicamente cuando la parada quede sin taxis de turno.

Esto implica la salida de tres vehículos sin incorporar nuevos hasta que la parada quede nuevamente sin taxis, momento en el que deben salir otros tres.

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Anuncia que, con el fin de garantizar un funcionamiento ordenado y equilibrado del servicio, a partir del próximo lunes la Policía Local procederá a corregir estas situaciones, para asegurar el cumplimiento estricto de la ordenación prevista.

En consecuencia, recordará a los profesionales que prestan servicio desde la bolsa de refuerzo el procedimiento a seguir, sin excepciones ni interpretaciones distintas.

Carencias en el servicio del bus

Por otro lado, la Policía Local atendió a la evolución de la nueva situación operativa del aeródromo, constatando en términos generales un funcionamiento adecuado del servicio.

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No obstante, los agentes detectaron carencias relevantes en lo que respecta al servicio de bus metropolitano, así como la necesidad de una mejor ordenación de la señalización en el exterior del aeropuerto para facilitar la movilidad y la seguridad de los usuarios.