Un incendio en un patinete eléctrico provoca una humareda en un garaje de Culleredo

Bomberos del Consorcio Provincial en una intervención N.D.

La combustión de la batería de un patinete eléctrico aparcado en un garaje movilizó este sábado a los Bomberos de Arteixo, que se desplazaron hasta la avenida Alcalde Electo Carballo, en A Corveira (Culleredo).

Según el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia, el aviso se produjo a las 19.35 horas y fue el propio dueño del patinete quien apagó el fuego con un extintor, logrando sofocarlo por completo. Aún así, la humareda era tal que solicitaba la presencia de profesionales para revisar las labores de extinción y hacer las comprobaciones de seguridad pertinentes en la zona.

Accidentes de moto

Por otra parte, el 112 dio cuenta este sábado de dos sucesos relacionados con motos en el área metropolitana coruñesa. A las 17.06 un motorista sufrió una caída en la avenida Rosalía de Castro de Sada y tuvo que ser atendido por el 061, que desplazó una ambulancia. También acudió la Policía Local.

A las 19.45 horas otra persona se cayó mientras conducía una motocicleta por la AC-221 en Cambre, concretamente en el kilómetro 7, a la altura de Bribes. El particular se quejaba de dolor en una pierna pero no reflejaba heridas de gravedad.