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Culleredo

Culleredo y Stop Accidentes promueven la implantación de caminos escolares seguros

Redacción
25/04/2026 20:33
Actividad del Proyecto Ancas en Culleredo
Actividad del Proyecto Ancas en Culleredo
ISAAC CRUZ
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Alumnos cullerdenses participan estos días en la iniciativa de caminos escolares seguros a través del Proyecto Ancas (Asociación de Nenos/as Camiñantes por un Ambiente Sostible), promovido por Stop Accidentes Galicia junto con el Ayuntamiento de Culleredo y la comunidad escolar. 

La actividad se desarrolla durante los meses de abril y mayo con estudiantes de Educación Infantil y Primaria y tiene por objetivo “convertir el camino al colegio en un espacio seguro, sostenible y accesible, favoreciendo que los escolares ganen autonomía de forma progresiva y puedan acudir a pie en compañía de otros compañeros y con el apoyo de personas adultas de referencia”, indica el Gobierno de José Ramón Rioboo. 

Los centros implicados son el CEIP Sofía Casanova, Isaac Díaz Pardo y Vila de Rutis, situados en las tramas urbanas de Vilaboa y O Burgo. La teniente de alcalde y concejala de Educación, Cristina Pardo, visitó uno de los colegios para conocer de primera mano el desarrollo del programa, acompañada por la edil de Cultura, Penélope López. 

El programa cuenta también con la implicación de las familias, que colaboraron en el análisis de las rutas habituales y en la identificación de puntos de riesgo.

El 65% de los centros de primaria de A Coruña cuentan con caminos seguros

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