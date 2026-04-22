Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Culleredo

Culleredo acoge el XXXI Certame de Canto Coral con formaciones llegadas de Fene, Sada y Monterros

Redacción
22/04/2026 17:52
Festival de Outono de la Coral Fonte do Souto
Festival de Outono de la Coral Fonte do Souto
Concello de Culleredo
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

Este sábado, día 25 de abril, a partir de las 19.30 horas, la iglesia nueva de Tarrío será escenario del XXXI Certame de Canto Coral, una cita que conmemora el 33 aniversario de la Coral Fonte do Souto de Culleredo.

El encuentro reunirá, además de a la propia Fonte do Souto, a tres formaciones invitadas: TradiCoro de Fene, la Coral Polifónica A Lembranza de Sada y la Coral Polifónica Ecos do Ulla de Monterroso. "Todas ellas ofrecerán un repertorio variado en el que tendrán cabida tanto grandes clásicos del canto coral como composiciones actuales adaptadas al canto polifónico", señala el Ayuntamiento en un comunicado.

El Certame de Canto Coral será una oportunidad para disfrutar de este género musical y del trabajo de las agrupaciones corales, "formaciones que son clave en la dinamización cultural y social", destaca el Ejecutivo de Culleredo, que anima a la ciudadanía a asistir al concierto y apoyar esta expresión artística de gran tradición.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Festival de Outono de la Coral Fonte do Souto

Culleredo acoge el XXXI Certame de Canto Coral con formaciones llegadas de Fene, Sada y Monterros
Redacción
Varios coruñeses pasean en una jornada calurosa de este mes de abril

A Coruña cerrará el segundo mes de abril más seco del siglo
Dani Sánchez
rotonda de la ronda de Outeiro con la avenida del Ferrocarril

El Ayuntamiento invertirá 1,5 millones de euros en una nueva rotonda para la intermodal
Abel Peña
Torre de Hércules

La Torre de Hércules reabre de forma provisional mientras empiezan obras en su entorno
Redacción