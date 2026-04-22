Culleredo acoge el XXXI Certame de Canto Coral con formaciones llegadas de Fene, Sada y Monterros

Festival de Outono de la Coral Fonte do Souto Concello de Culleredo

Este sábado, día 25 de abril, a partir de las 19.30 horas, la iglesia nueva de Tarrío será escenario del XXXI Certame de Canto Coral, una cita que conmemora el 33 aniversario de la Coral Fonte do Souto de Culleredo.

El encuentro reunirá, además de a la propia Fonte do Souto, a tres formaciones invitadas: TradiCoro de Fene, la Coral Polifónica A Lembranza de Sada y la Coral Polifónica Ecos do Ulla de Monterroso. "Todas ellas ofrecerán un repertorio variado en el que tendrán cabida tanto grandes clásicos del canto coral como composiciones actuales adaptadas al canto polifónico", señala el Ayuntamiento en un comunicado.

El Certame de Canto Coral será una oportunidad para disfrutar de este género musical y del trabajo de las agrupaciones corales, "formaciones que son clave en la dinamización cultural y social", destaca el Ejecutivo de Culleredo, que anima a la ciudadanía a asistir al concierto y apoyar esta expresión artística de gran tradición.