La Xunta destaca al CEIP Tarrío, en Culleredo, por sus proyectos internacionales

Judith Fernández, en el centro, con escolares del Colexio Plurilingüe de Tarrío CEDIDA

La directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, visitó este martes el Colexio Plurilingüe de Tarrío, en Culleredo, con el objetivo de conocer de primera mano las iniciativas que el centro está desarrollando en el ámbito de la internacionalización y del fomento de las lenguas extranjeras.

La representante de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP pudo comprobar in situ el trabajo llevado a cabo por el equipo docente a través de distintos programas educativos que promueven la apertura internacional del alumnado y la mejora de su nivel de idiomas.

Entre las iniciativas más destacadas, explica la Xunta, se encuentra el proyecto eTwinning 'Let’s sing together', que el pasado curso fue reconocido con el sello de calidad nacional del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, Intef, tras lograr una notable puntuación. "Este galardón situou o centro entre os máis sobresaíntes do conxunto do estado, o que lle valeu tamén a participación na Conferencia Nacional eTwinning 2026, baixo o lema 'Skills for life'. Así mesmo, o colexio continúa a impulsar novos proxectos como 'Wonderful World' e participa na iniciativa 'Centros Referentes', apunta el Gobierno autonómico en un comunicado.