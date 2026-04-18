Culleredo confirma que el servicio de taxis en Alvedro mantiene el sistema de turnos, con medidas excepcionales por el aumento de vuelos

Parada de taxis de Alvedro Patricia G. Fraga

El Ayuntamiento de Culleredo informa de que el servicio de taxis al Aeropuerto de Alvedro mantendrá el sistema de turnos acordado, pero con la aplicación de medidas extraordinarias desde el jueves 23 de abril ante el incremento de operaciones a raíz del cierre de Lavacolla.

Así, de cara a aplacar la inquietud del sector, e incluso de los usuarios, los responsables municipales señalaron que la resolución adoptada por la Dirección Xeral de Mobilidade recoge la solicitud trasladada por el Ayuntamiento de Culleredo para que cualquier refuerzo del servicio "se articulase respetando el sistema de turnos del convenio vigente, como garantía de orden y equilibrio", explican desde el Gobierno de José Ramón Rioboo.

Así, se mantiene el sistema de turnos del convenio, y los 35 taxis de servicio ordinario (30 de Culleredo y 5 de A Coruña) continúan siendo el núcleo del servicio en Alvedro.

En este tiempo de cierre de Santiago-Lavacolla, la colocación preferente en la parada se limita a dos momentos concretos: el primer vuelo de la mañana y el primer vuelo de la tarde (a partir de las 16:00 ). Después el servicio se prestará conforme a la dinámica ordinaria de rotación y llegada, tal y como establece el convenio entre la Xunta, A Coruña y Culleredo.

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En cuanto a los refuerzos, la resolución introduce una medida excepcional, permitiendo la participación de todos los taxis de A Coruña, lo que en la práctica implica que la bolsa no tiene un límite numérico estricto durante este periodo. No obstante, su funcionamiento sigue rigiéndose por el convenio ordinario iniciado el pasado 16 de marzo de 2016, tal y como solicitó el Concello de Culleredo.

En concreto, los taxis de refuerzo permanecen en la zona habilitada y solo acceden cuando es necesario, incorporándose a la parada de forma ordenada, en grupos de tres vehículos como máximo, tal y como establece el convenio.

En caso de llegada de taxis del turno ordinario, estos se situarán detrás de los vehículos de refuerzo ya incorporados, respetando el orden de la parada.

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La Policía Local de Culleredo supervisará el correcto funcionamiento del servicio, velando por que se cumpla la ordenación establecida y el servicio se ajuste al convenio firmado entre las administraciones implicadas.

El sistema resultante por tanto no supone un acceso libre sin control, sino una adaptación excepcional y temporal ante el cierre del Aeropuerto de Santiago.

El Ayuntamiento de Culleredo seguirá trabajando para asegurar que este refuerzo se aplique con criterios de equilibrio, organización y buen servicio a la ciudadanía, tal y como se defendió desde el primer momento.