Las actividades, que se han prolongado durante dos meses Cedida

Culleredo clausura su plan de formación en horticultura ecológica con el objetivo de seguir impulsando la agricultura sostenible en el municipio, tras finalizar una nueva edición de las formaciones prácticas desarrolladas en O Burgo.

Las actividades, que se han prolongado durante dos meses, han permitido a medio centenar de participantes completar un programa orientado a aprender técnicas de cultivo respetuosas con el medio ambiente. Esta segunda fase del plan se ha llevado a cabo en el Jardín Botánico de O Burgo, tras una etapa inicial de formación teórica impartida durante los meses de noviembre y diciembre.

José Ramón Riboo felicitó a todos los participantes Cedida

El alcalde, José Ramón Rioboo, visitó el recinto para felicitar a los alumnos por un “trabajo excelente que ha superado todas las expectativas” y les animó a continuar con esta actividad de horticultura ecológica, destacando su carácter “respetuoso con el medio”.

Además de la formación, los participantes fueron agraciados en el sorteo de huertos urbanos, lo que les permitirá gestionar sus parcelas hasta el año 2029