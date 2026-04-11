Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Culleredo

Culleredo clausura su plan de formación en horticultura ecológica

Redacción
11/04/2026 14:35
Horticultura ecológica en Culleredo
Las actividades, que se han prolongado durante dos meses
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

Culleredo clausura su plan de formación en horticultura ecológica con el objetivo de seguir impulsando la agricultura sostenible en el municipio, tras finalizar una nueva edición de las formaciones prácticas desarrolladas en O Burgo. 

Las actividades, que se han prolongado durante dos meses, han permitido a medio centenar de participantes completar un programa orientado a aprender técnicas de cultivo respetuosas con el medio ambiente. Esta segunda fase del plan se ha llevado a cabo en el Jardín Botánico de O Burgo, tras una etapa inicial de formación teórica impartida durante los meses de noviembre y diciembre. 

Horticultura ecológica en Culleredo (2)
José Ramón Riboo felicitó a todos los participantes
Cedida

El alcalde, José Ramón Rioboo, visitó el recinto para felicitar a los alumnos por un “trabajo excelente que ha superado todas las expectativas” y les animó a continuar con esta actividad de horticultura ecológica, destacando su carácter “respetuoso con el medio”. 

Además de la formación, los participantes fueron agraciados en el sorteo de huertos urbanos, lo que les permitirá gestionar sus parcelas hasta el año 2029

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

El litoral de toda Galicia estará en alerta naranja desde esta tarde por olas de hasta 6 metros
Europa Press
El ideal gallego

La Xunta invertirá tres millones de euros en arreglar carreteras en Bergondo, Betanzos, Oleiros, Sada y Oza Cesuras
EP
Horticultura ecológica en Culleredo

Culleredo clausura su plan de formación en horticultura ecológica
Redacción
Congreso IA en Santiago

Galicia permitirá uso de la IA en la educación para detectar dificultades de aprendizaje
EP