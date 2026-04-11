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Culleredo

Celas de Peiro celebra San Outelo con una andaina canina, artesanía y música

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
11/04/2026 17:27

Celas de Peiro (Culleredo) celebra el fin de semana del 11 y 12 de abril sus fiestas en honor a San Outelo. 

El sábado 11 las fiestas comienzan con la misa solemne y la procesión desde las 13.00 horas, seguidas de una sesión vermú con Unión y Fuerza. 

Fiestas de Celas de Peiro
Fiestas de Celas de Peiro

A las 17.00 horas los más pequeños serán los protagonistas de los juegos infantiles y a las 23.00 horas de la gran verbena se ocuparán Unión y Fuerza y la orquesta Los Players. Durante todo el día y la noche habrá pulpada y churrascada en una carpa con mesas y sillas.

Ya el domingo, 12 de abril, a las 11.00 horas será el turno de la séptima andaina canina, mientras que de 12.00 a 20.00 horas habrá una feria de artesanía en marcha. 

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A las 13.00 horas será el momento de la misa solemne y la procesión en honor a San Outelo, con la bendición de los perros presentes. De la sesión vermú se ocuparán desde las 14.00 Tania Veiras y Los Cumbiapop y Celas de Peiro ofrecerá también una exhibición de esculpido de motosierra y forja. 

A las 18.00 horas se celebrará el concurso canino p opular y a las 20.00 horas Tania Veiras y Los Cumbiapop volverán para amenizar la verbena.

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