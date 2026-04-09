Detenido en Culleredo un joven de 22 años por tráfico de drogas

El material intervenido por la Guardia Civil Cedida

Efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local detuvieron en Culleredo a un joven de 22 años y nacionalidad española como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, dentro de una redada antidroga dentro del municipio.

La actuación se inició tras la identificación de un grupo de jóvenes en una zona señalada por las autoridades. Durante el registro, los agentes incautaron pequeñas cantidades de hachís a dos de ellos, mientras que al principal sospechoso se le intervinieron 76,7 gramos de esta misma sustancia. Además, portaba 0,9 gramos de marihuana ya dispuestos en dosis para su venta y 184 euros en efectivo.

El operativo continuó con la entrada y registro en el domicilio del detenido, donde se localizaron otros 15,5 gramos de hachís, 25,8 gramos de marihuana y 0,3 gramos de cocaína. En la vivienda también se intervinieron básculas y accesorios para la distribución de las sustancias, libretas con anotaciones y 690 euros en metálico.

El valor económico de la droga incautada asciende a 805,70 euros. Las diligencias han sido remitidas al tribunal competente junto con el detenido y los efectos intervenidos.