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Culleredo

La Diputación mejorará carreteras en Ledoño, Orro y Tarrío

Redacción
04/04/2026 16:02
Una de las carreteras que reformará la Diputación en Culleredo
Una de las carreteras que reformará la Diputación en Culleredo
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La red viaria provincial experimentará este año una notable mejora a su paso por Culleredo. El Concello promovió con la Diputación de A Coruña la reforma de la DP-1705, a su paso por Tarrío, la DP-3109, en Ledoño, y la DP-0510, en Souto.

La institución provincial dispone ya de los proyectos de las actuaciones, diseñadas con el objetivo de incrementar la seguridad vial, y ultima los trámites para su inminente aprobación y licitación. La inversión total alcanzará los 1,4 millones de euros.

“Será un investimento de envergadura para poder ofrecer contornas pensadas para o peón en tramos con vivendas e equipamentos públicos”, explica el alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo. Las obras responden a las necesidades transmitidas por los vecinos para “mellorar o seu día a día”, por lo que agradece la “implicación” de la Diputación.

En Tarrío, la actuación fue redactada por el Concello y supondrá un aumento de la seguridad en un entorno sensible como el del CEIP, polideportivo y campo de fútbol. La inversión superará en este caso los 384.000 euros con dos fases: en primer lugar, una obra para actuar en el entorno inmediato del centro educativo, y en segundo lugar la construcción de nuevas aceras.

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El primer proyecto permitirá generar un itinerario peatonal accesible en el entorno escolar, entre el punto kilométrico 1,030 y el 1,347. Se dispondrán dos pasos de peatones elevados con iluminación específica y señalización dinámica y se establecerá una limitación de velocidad a 30 km/h. La nueva acera será de hormigón y contará con red de recogida de aguas pluviales y se acondicionarán zonas para árboles y jardineras.

El segundo proyecto actuará entre los puntos kilométricos 1,353 y 1,720. De esta forma se creará un espacio seguro para peatones desde la zona escolar hasta el límite con el ayuntamiento de Cambre. La intervención consistirá en la construcción de aceras en ambos márgenes de la vía y también se ampliará la calzada y se renovará el firme.

En Ledoño se llevará a cabo una renovación integral de la vía, que atraviesa el núcleo. Con el proyecto, se renovarán las aceras, la calzada y los servicios, convirtiéndola en una avenida. En este caso, el presupuesto previsto para la intervención rondará los 800.000 euros.

En Souto, perteneciente a la parroquia de Orro, se creará un espacio seguro para los peatones hasta el límite con el municipio de Arteixo. Esta actuación seguirá a la gran inversión ya acometida por la Deputación en el tramo de la DP-0510 entre A Garrocha y Orro, que supuso un antes y después para la parroquia. La cuantía en este caso rondará los 242.000 euros.

Mientras, el Ayuntamiento recuerda que los vecinos de Celas, Sésamo y Sueiro siguen a la espera de noticias por parte de la Xunta de Galicia para construir aceras en la AC-400, cuestión reiterada desde el Ayuntamiento. Ayer en el pleno, el alcalde urgió de nuevo a la administración autonómica a actuar ante una “demanda histórica”.

Rioboo recuerda el compromiso expresado por las diferentes titulares de la Consellería de Infraestruturas, incluida la actual, de acometer la renovación. Espera que tras casi 20 años de espera que la Xunta “deje de olvidarse de los vecinos de Culleredo” y atienda unas reivindicaciones “absolutamente razonables”.

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