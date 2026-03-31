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Culleredo

La electrolinera de O Burgo abre este 1 de abril al público

Redacción
31/03/2026 10:32
Estación cargadores eléctricos en O Burgo
Estación cargadores eléctricos en O Burgo
MIGUEL RIOPA
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Autopistas del Atlántico SA (Audasa) pone en servicio este miércoles, día 1, el primer gran corredor de electrolineras de carga ultrarrápida en Galicia, que contempla la instalación de siete estaciones en todas sus áreas de servicio con 74 plazas de recarga. La primera electrolinera en entrar en funcionamiento será la del área de servicio de O Burgo, en Culleredo, que opera la firma Atlante.

El punto cullerdense, ubicado en el kilómetro 7 en dirección Santiago, cuenta con 32 plazas de carga de 160 kilovatios cada unacapaces de recargar una batería entre 5 y 20 minutos, dependiendo del tipo de vehículo.

En las próximas semanas se sumarán las dos de Ameixeira (norte y sur), que regenta Plenitude On The Road. La entrada en servicio del resto de electrolineras se producirá "de forma progresiva, dependientes de la tramitación de los permisos y licencias necesarios ante las distintas administraciones públicas y autoridades competentes", señala Autopistas del Atlántico.

El despliegue de los 74 surtidores eléctricos busca estimular el uso del coche eléctrico en Galicia, explican desde Audasa. "En la actualidad sólo el 8% de los puntos de carga en vías que hay en Galicia son de media o alta capacidad, lo que convierte a Autopistas del Atlántico en la primera ruta dotada con un servicio integral de carga rápida para vehículos eléctricos", concluyen.

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