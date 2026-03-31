Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Culleredo

Casi un centenar de niñas y niños disfrutan del campamento ‘Maxín Galáctico’ en Culleredo

La iniciativa, organizada por el Concello, ofrece a las familias una alternativa de conciliación durante el período no lectivo

Redacción
31/03/2026 12:55
Campamento de Semana Santa en Culleredo
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El Concello de Culleredo puso en marcha, un año más, su campamento de Semana Santa, que arrancó este lunes en el CEIP Vila de Rutis con 91 participantes inscritos. La teniente de alcalde y concelleira de Educación, Cristina Pardo, y la concelleira de Cultura, Penélope López, visitaron este martes las actividades para conocer de primera mano su desarrollo.

Bajo el nombre de “Maxín Galáctico”, el campamento se extenderá hasta el próximo 6 de abril. A lo largo de estos días, niñas y niños de entre 3 y 12 años participan en actividades que combinan ocio y aprendizaje en un entorno lúdico.

El programa busca facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar durante los días no lectivos, ofreciendo a las familias una alternativa para el cuidado de sus hijos e hijas. El horario habitual es de 9:00 a 14:00 horas, con posibilidad de ampliación de 7:30 a 16:00 para quienes utilicen los servicios complementarios de desayuno y comida.

Durante su visita, Pardo destacó el éxito de la iniciativa y afirmó que “con propostas coma esta, contribuímos a facer máis doado o día a día das familias de Culleredo”. Además, subrayó que “o campamento non só facilita a conciliación, senón que tamén ofrece ás nenas e nenos un espazo de lecer durante estes días no que tamén poden desenvolver as súas capacidades”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

