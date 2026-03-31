Casi un centenar de niñas y niños disfrutan del campamento ‘Maxín Galáctico’ en Culleredo
La iniciativa, organizada por el Concello, ofrece a las familias una alternativa de conciliación durante el período no lectivo
El Concello de Culleredo puso en marcha, un año más, su campamento de Semana Santa, que arrancó este lunes en el CEIP Vila de Rutis con 91 participantes inscritos. La teniente de alcalde y concelleira de Educación, Cristina Pardo, y la concelleira de Cultura, Penélope López, visitaron este martes las actividades para conocer de primera mano su desarrollo.
Bajo el nombre de “Maxín Galáctico”, el campamento se extenderá hasta el próximo 6 de abril. A lo largo de estos días, niñas y niños de entre 3 y 12 años participan en actividades que combinan ocio y aprendizaje en un entorno lúdico.
El programa busca facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar durante los días no lectivos, ofreciendo a las familias una alternativa para el cuidado de sus hijos e hijas. El horario habitual es de 9:00 a 14:00 horas, con posibilidad de ampliación de 7:30 a 16:00 para quienes utilicen los servicios complementarios de desayuno y comida.
Durante su visita, Pardo destacó el éxito de la iniciativa y afirmó que “con propostas coma esta, contribuímos a facer máis doado o día a día das familias de Culleredo”. Además, subrayó que “o campamento non só facilita a conciliación, senón que tamén ofrece ás nenas e nenos un espazo de lecer durante estes días no que tamén poden desenvolver as súas capacidades”.