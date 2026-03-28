La Guardia Civil denuncia a un hombre por vertidos ilegales en los montes de A Zapateira

El abandono de residuos domésticos y de restos de obras originó varios vertederos incontrolados en la zona Guardia Civil

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de A Coruña ha denunciado a un varón como presunto responsable del abandono de residuos domésticos y procedentes de obras en varios puntos de los montes de A Zapateira, en Culleredo.

Los hechos se descubren tras recibir los agentes información sobre la existencia de vertederos incontrolados en la zona, lo que llevó al inicio de una investigación para localizar al responsable o responsables de los vertidos.

Residuos de obra tirados en el monte Guardia Civil

Durante la investigación, los guardias civiles constatan que los residuos proceden supuestamente de una vivienda cercana, donde se estaban realizando obras. Al solicitar al propietario la documentación que acreditase la autorización de las obras y la correcta gestión de residuos, este no presentó ningún tipo de permiso ni justificante.

Como consecuencia, la Guardia Civil procede a la confección de las actas de denuncia por carecer de autorización municipal para la obra y por supuestas irregularidades en la gestión de residuos.

Monte en la que se depositaron los resiudos ilegales Guardia Civil

En servicios posteriores, los componentes del SEPRONA han comprobado que los vertidos han sido retirados, dejando la zona restaurada a su estado anterior.

Esta actuación forma parte de los controles y labores de vigilancia que realiza la Guardia Civil para preservar el medio ambiente y garantizar la correcta gestión de residuos en los montes y espacios naturales de la provincia.