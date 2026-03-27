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Culleredo

Detenido un hombre por robar herramientas en furgones de Acea de Ama

Redacción
27/03/2026 13:32
Robo furgones Culleredo
Material recuperado robado dentro de los furgones industriales
Cedida
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Agentes de la Policía Local de Culleredo han detenido a un varón de 45 años, natural de A Coruña, como presunto autor de un delito de robo con fuerza tras sustraer pertenencias del interior de varios furgones industriales en Acea de Ama.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del jueves 26 de marzo, en la urbanización Tierno Galván, cuando un vecino alertó a las fuerzas de seguridad al observar a una persona retirando objetos de un vehículo estacionado en la zona.

Tras recibir el aviso, una patrulla se desplazó de inmediato al lugar y sorprendió a un individuo con vestimenta oscura y capucha cuando se disponía a subirse a un turismo aparcado a escasos metros. Al percatarse de la presencia policial, el sospechoso emprendió la huida a pie, siendo perseguido por los agentes, que lograron interceptarlo y proceder a su detención.

Durante la intervención, los agentes recuperaron diversos efectos sustraídos procedentes de dos furgones industriales. Entre el material recuperado destacan herramientas de trabajo, incluidos dos maletines completos, que posteriormente fueron reconocidos por sus propietarios.

Desde el Concello de Culleredo se ha subrayado la importancia de la colaboración ciudadana, destacando que la rápida actuación del vecino fue clave para la intervención policial y la detención del presunto autor.

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