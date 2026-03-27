Culleredo se suma a La Hora del Planeta y apagará las luces de dos espacios municipales este sábado

Plaza de la iglesia de Vilaboa Cedida

Culleredo se une al mayor movimiento global por la naturaleza y el clima. El Concello apagará las luces de dos lugares emblemáticos del municipio para sumarse a La Hora del Planeta, una iniciativa del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) que busca llamar la atención sobre la importancia de cuidar la Tierra.

El apagón tendrá lugar este sábado, 28 de marzo, a las 20:30 horas, en parte del paseo marítimo y en la plaza de la iglesia de Vilaboa. Será en sincronía con ciudades de todo el mundo. Este gesto simbólico recuerda que pequeños actos pueden tener un gran impacto frente al cambio climático y otros problemas ambientales.

La Hora del Planeta se celebró por primera vez en Sídney en 2007 y, desde entonces, millones de personas e instituciones en más de 200 países participan cada año en la iniciativa.

Con esta adhesión, el Concello de Culleredo reafirma su compromiso con el medio ambiente. Desde el gobierno municipal recuerdan que todas las acciones y decisiones del día a día, por pequeñas que sean, ayudan a preservar nuestro planeta y a dejar un mundo saludable para las próximas generaciones.