Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Culleredo

Culleredo se suma a La Hora del Planeta y apagará las luces de dos espacios municipales este sábado

El Concello desconectará el alumbrado del paseo marítimo y de la plaza de la iglesia de Vilaboa para respaldar la iniciativa ambiental

Redacción
27/03/2026 16:51
Plaza de la iglesia de Vilaboa
Plaza de la iglesia de Vilaboa
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Culleredo se une al mayor movimiento global por la naturaleza y el clima. El Concello apagará las luces de dos lugares emblemáticos del municipio para sumarse a La Hora del Planeta, una iniciativa del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) que busca llamar la atención sobre la importancia de cuidar la Tierra.

El apagón tendrá lugar este sábado, 28 de marzo, a las 20:30 horas, en parte del paseo marítimo y en la plaza de la iglesia de Vilaboa. Será en sincronía con ciudades de todo el mundo. Este gesto simbólico recuerda que pequeños actos pueden tener un gran impacto frente al cambio climático y otros problemas ambientales.

La Hora del Planeta se celebró por primera vez en Sídney en 2007 y, desde entonces, millones de personas e instituciones en más de 200 países participan cada año en la iniciativa.

Con esta adhesión, el Concello de Culleredo reafirma su compromiso con el medio ambiente. Desde el gobierno municipal recuerdan que todas las acciones y decisiones del día a día, por pequeñas que sean, ayudan a preservar nuestro planeta y a dejar un mundo saludable para las próximas generaciones.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La titular de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y el alcalde de O Porriño, Alejandro Lorenzo

El galápago europeo regresa a las Gándaras de Budiño tras recuperar el humedal
EFE
Reunión del consejo rector del IMCE

El consejo rector del IMCE aprueba los nuevos pliegos del programa de ocio, que aportan mayor seguridad jurídica y actividades
Redacción
La ministra de Sanidad, Mónica García, en rueda de prensa este viernes

Sanidad y comunidades acuerdan una mediación para solucionar la huelga de médicos
EFE
Plaza de la iglesia de Vilaboa

Culleredo se suma a La Hora del Planeta y apagará las luces de dos espacios municipales este sábado
Redacción