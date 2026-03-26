Transportes sigue estudiando ubicaciones para la terminal de tren de mercancías mientras Rioboo insiste en Ledoño

El alcalde, José Ramón Rioboo, se reunió con los vecinos C

El alcalde cullerdense, José Ramón Rioboo, recibió en Madrid la confirmación por parte del Ministerio de Transportes de que el estudio de ubicaciones y la definición del proyecto de terminal de tren de mercancías sigue en marcha y que, al menos de momento, "no se dispone de ningún planteamiento ya cerrado", informó el Ayuntamiento de Culleredo.

Los responsables municipales indicaron que la Administración del Estado pidió el Concello de Culleredo la información urbanística de todo el entorno contiguo al trazado de la antigua vía del ferrocarril, "cuestión que fue remitida en el día de hoy", apuntan desde el Gobierno de Rioboo.

En el departamento que dirige Óscar Puente señalaron al alcalde que calculan que "hasta el inicio del verano, finales de junio o ya en julio, no estarán en disposición de contar con una conclusión sobre el estudio de ubicaciones", si bien el alcalde transmitió al ministerio que "el emplazamiento prioritario es el Centro Logístico de Transportes (CLT), en Ledoño".

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Allí existe una reserva de suelo en su segunda fase, no desarrollada, para este fin, y se trata de un lugar que no produciría afecciones por lo que cuenta con el respaldo vecinal, tal y como se vislumbró en la reunión que mantuvo el lunes el primer edil con las diferentes asociaciones de la zona.

Con todo, el regidor quiere trasladar un “mensaje de tranquilidad” a los vecinos, especialmente de Orro, porque “no existe una decisión ya tomada, sino que existe un trabajo en marcha y una garantía de que se tendrá en cuenta la opción primordial del CLT”.

Rioboo avanzó que mantendrá contactos continuos con los residentes para ofrecerles “con máxima transparencia toda la información real minuto a minuto” de cualquier decisión que adopte Transportes.

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Los contactos con Madrid se mantuvieron hoy tal y como acordó el alcalde con el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, la pasada semana, cuando ambos coincidieron en la importancia de mantener una coordinación permanente y un canal de diálogo fluido para avanzar en la mejor solución posible para este nuevo hub logístico.

Pedro Blanco y José Ramón Rioboo destacaron el carácter estratégico de esta infraestructura, llamada a reforzar la capacidad logística del área y a generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y empleo.

En este sentido, subrayaron la necesidad de "seguir trabajando codo a codo y con las administraciones implicadas para garantizar un proyecto que responda a las necesidades del territorio".