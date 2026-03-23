Rioboo asegura que la Cros estaría rehabilitada en 2028 si se hubiese instalado el Cetim

Los responsables del Cetim decidieron trasladar su sede al polígono empresarial de Morás Patricia G. Fraga

Al alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, todavía no se le ha pasado el ‘enfado’ porque el centro tecnológico Cetim no vaya a tener su futura sede en las naves de la antigua factoría de la Cros, en las inmediaciones del paseo marítimo de O Burgo. En declaraciones a la emisora local de la Cadena Cope dijo que si los grupos de la oposición (PP y BNG) hubiesen aceptado la propuesta del equipo de gobierno lo que queda de la industria fabril estaría rehabilitada en el año 2028.

El rechazo, según el, supone la pérdida de una inversión económica millonaria y de más de doscientos puestos de trabajo directo que, en el plazo de dos años, se irán para el polígono empresarial de Morás, en el vecino municipio de Arteixo.

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Rioboo ve en la negativa de ambos grupos políticos una especie de ‘mano negra’ ya que sospecha que este traslado ya estaba pactado de antemano, aunque no dio nombres. Sean acertadas o no sus sospechas lo que sí es real es que los responsables del Cetim, actualmente ubicado en el recinto empresarial cullerdense de Alvedro, y el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, presentaron la pasada semana el lugar que ocupará la futura sede en Morás.

Características

Según fuentes de la compañía tecnológica la infraestructura busca reforzar el papel del centro como referente en innovación industrial y economía circular en Galicia. Contará inicialmente con 3.600 metros cuadrados, aunque el diseño prevé una ampliación futura hasta alcanzar los 9.000 metros cuadrados.

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El proyecto arquitectónico, desarrollado por el estudio Sinaldaba, apuesta por un modelo de construcción industrializada y sostenible, alineado con los objetivos de eficiencia energética y reducción de impacto ambiental.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 6,2 millones de euros, financiados en parte por la Xunta. Al acto también asistió el conselleiro de Educación y Ciencia, Román Rodríguez, quien puso en valor la importancia de este tipo de infraestructuras para fortalecer el ecosistema científico-tecnológico de la comunidad.

Cesión por 50 años

La nueva sede se ubicará en la calle Pedra Acima, en una parcela cedida por el propio Ayuntamiento por un periodo de 50 años. Según las previsiones, la licitación de las obras se llevará a cabo durante el segundo trimestre de este año.

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Durante la presentación, el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, destacó la llegada del centro como “un aliado tecnológico para el municipio”, subrayando su potencial para impulsar la innovación y la colaboración con el importante tejido empresarial local.