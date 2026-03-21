Los cullerdenses hacen gala de su solidaridad con un evento benéfico para una vecina que perdió su casa

Vecinos en la pista deportiva Cedida

El día de hoy, en el que lució un tiempo espléndido, fue aún mejor en Culleredo, donde cientos de personas acudieron a la pista deportiva municipal y se sumaron a la jornada solidaria para apoyar a Carmiña, la vecina de Castro Laxe que se había quedado sin casa a causa de un incendio. El suceso había tenido lugar el 28 de febrero, y a consecuencia de ella había perdido un hijo, además de la mayor parte de sus bienes personales.

La iniciativa, impulsada por la Asociación de Vecinos de Castro Laxe con la colaboración del Ayuntamiento, buscaba recaudar de fondos para ayudar a la afectada. Miembros de los diferentes grupos de la corporación, entre los que se encontraba el alcalde, José Ramón Rioboo, acudieron también para apoyar la iniciativa nacida desde el espíritu vecinal de cooperar con su vecina.

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La música de muchos solistas, grupos y bandas llenó el programa, con su participación desinteresada. En total, 50 artistas participaron en esta iniciativa. La coral de Voces Veteranas también se sumó al inicio de la jornada, seguida ya de Os da Veira do Monte y de Abel Franqueira, otro de los promotores desde el principio, y amigos. Por la tarde llegan conciertos de diferentes grupos como La Banda del Camión.

Hubo paella, camisetas conmemorativas del evento, puestos de bebida y comida, mercadillo solidario organizado por Cáritas, sorteos... Toda una serie de propuestas para aportar fondos a la causa que se prolongó hasta las diez de la noche.