Culleredo retirará dos calles y dos títulos de hijos adoptivos para cumplir con la ley de memoria histórica

Acto en el que Culleredo recibió los restos de los cuerpos exhumados de dos vecinos que pelearon en la guerrilla antifranquista

El Concello de Culleredo impulsa la aplicación de la memoria histórica con la retirada de la condición de hijos adoptivos a dos personajes vinculados de forma estrecha con el franquismo y el cambio de denominación de dos calles también vinculadas con la Dictadura, explican desde el Gobierno local. La propuesta se sustenta en el informe técnico realizado desde el departamento municipal de Cultura y será eleva al pleno de la corporación del próximo 31 de marzo.

El alcalde, José Ramón Rioboo, señala que es “una medida firme en cumplimiento de la ley de memoria democrática como acto de justicia y dignidad”. El regidor hace especial mención al trabajo que realizó el historiador municipal, ahora jubilado, Carlos Pereira, en su investigación sobre los efectos del franquismo en Culleredo, base para estas propuestas.

Los dos reconocimientos como hijos adoptivos serán retirados a Ricardo Catoira Garaboa, que había sido aprobado en el pleno del 16 de junio de 1955, y a Diego Salas Pombo, que data del 24 de marzo de 1945. Ambos cuentan con una biografía que demuestra su rol directo con el movimiento.

Ricardo Catoira tuvo una relación personal con Francisco Franco, acompañándolo ya en la Guerra Civil desde Burgos. Como salienta José de Cora, Catoira “fue otro hombre fundamental en el círculo cercano de Franco, algo más que su secretario particular y personaje de absoluto peso a la hora de elegir quiénes tendrá el general a su lado”.

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En la sentencia del Pazo de Meirás figura mencionado Ricardo Catoira como pieza fundamental en la gestión del inmueble a lo largo de los años, como miembro de un triángulo en el que estaba el llamado “hortelano” y el propio Franco. También fue destacada su participación en la entrega de Casa Cornide, en A Coruña, a Carmen Polo.

Catoira incluso fue uno de los testigos del testamento de Franco en 1968. En 1972 recibió la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.

Diego Salas ocupó puestos relevantes durante el franquismo, como gobernador civil de varias provincias, vicesecretario general de “FET y de las JONS” o procurador en las Cortes franquistas. Ya antes de la Guerra Civil fue fundador y secretario provincial de “FE de las JONS”.

Tras la muerte de Franco, Salas fue uno de los 59 procuradores que el 18-11-1976 votaron en contra de la “Ley para la Reforma Política” que derogaba los “Principios Fundamentales del Movimiento”. Estaba en posesión de la Gran Cruz del “Orden del Mérito Civil”, y de la Gran Cruz y Encomienda de la “Orden Imperial del Yugo y las Flechas”.

Tras el examen del callejero municipal, el Concello concluye que son dos las vías que tienen denominaciones vinculadas con el franquismo y que por tanto corresponde la aplicación de la memoria democrática: Sanjurjo de Carricarte, en O Burgo, y Alcalde Narciso Pardo, en Liñares.

Eduardo Sanjurjo de Carricarte, además de participar en la Guerra Civil en apoyo de los sublevados, fue parte de varios tribunales militares, en su calidad de vocal ponente, en la represión durante los años de actividad antifranquista, argumentando y redactando sentencias para que las firmaran los demás miembros del tribunal, como fue el caso del consejo de guerra sumarísimo celebrado el 30-7-1947, en que se procesaron a 56 personas, de las que varias eran vecinas de Culleredo.

En definitiva, explica el Ayuntamiento, toda su vida, fue un destacado falangista que ejerció numerosos cargos en el Régimen dictatorial, contribuyendo a consolidar el franquismo.

Narciso Pardo Veira fue destacado dirigente provincial de la organización falangista dedicada a controlar a los labradores y ganaderos. Tuvo el cargo de concejal entre 1943 y 1948, en coincidencia con el nombramiento como hijo adoptivo de Culleredo al falangista Diego Salas Pombo. Más adelante fue elegido alcalde el 31 de octubre de 1952, ejerciendo el cargo hasta el 16 de junio de 1955. Esta es la última sesión registrada que preside y es en la que se nombra hijo adoptivo a Ricardo Catoira Garaboa.

Para el caso de Sanjurjo de Carricarte, el Concello apuesta por atender la petición de la asociación vecinal O Noso Burgo y dedicar la calle al antiguo párroco, José Ferreiro, destacado por su trabajo en favor de la ciudadanía y por apoyar las causas de las personas con mayor necesidad. Y para el casi de la calle Narciso Pardo, la propuesta municipal es llamarla calle Tolerancia, evocando a los valores democráticos sociales.

“Debemos dejar de honrar a quienes representaron la represión y dar paso a referentes que de verdad nos representen a todos y todas”, expresa Rioboo.

Culleredo ya vivió el pasado verano un emotivo acto de recepción "de los cuerpos exhumados a dos vecinos que pelearon por la libertad desde la guerrilla antifranquista".