La tradicional confitería de Vilaboa que se ha hecho hueco entre las mejores de España

Ignacio Fernández Naya posa con dos trenzas QUINTANA

La pastelería Naya, en la avenida de Vilaboa, es uno de los establecimientos con mayor éxito de Culleredo y es la artífice de algunos productos icónicos en el área de A Coruña, como la Trenza de Vilaboa. En la última edición de los premios Dulcypas a la mejor pasta de té, celebrada hace unos días, quedaron segundos de Galicia, por detrás de Adriana Cabot (Arteixo). “De toda España quedamos de 16. Había más de 300 participantes y quedamos por encima de grandes nombres de la pastelería, que eso motiva mucho”, dice Ignacio Fernández Naya, fundador de la marca.

Pastas de té antes de entrar al horno en la confitería QUINTANA

El negocio, en el que ahora trabajan nueve personas, comenzó en esa misma ubicación en 2002 de la mano de Ignacio y su hermano y, poco a poco, fue labrándose su actual reputación. “Hace unos cinco años mi hermano se apartó del negocio y quedé yo solo. Cumpliremos 25 años en 2027”, indica Naya, quien destaca que poseen “una clientela fija muy fiel”.

“Últimamente nos estamos presentando a más concursos: de pastas, de bombones... Uxía, una de nuestras reposteras más jóvenes y que se quedó después de hacer sus prácticas aquí en 2020, es quien nos apunta a estas cosas y está siempre buscando la innovación. Nos presentamos por orgullo profesional, por estar activos y por la experiencia, más que por la popularidad y los premios”, reconoce el pastelero.

Los concursos sirven, comenta, “para ver un poco tu nivel, como cuando los jugadores van a un Mundial”, y agradece la ilusión que tiene la gente que ha ido llegando a su obrador, que ha aportado ideas y buen hacer. “Hemos ido adaptando el catálogo, porque hay productos que a lo mejor se vendían muy bien hace 25 años pero ya no, como los pasteles de yema o las cremas de mantequilla... ahora es una cosa muy testimonial”.

Elaboraciones en la confitería QUINTANA

En cambio, mantienen la pastelería tradicional, esas pequeñas obras de arte a base de frutas, hojaldres, nata, crema pastelera, trufa y otros. “Quizá los pasteles se elaboren menos actualmente en los obradores, hay mucho negocio específico de croissants, cookies, tartas de queso... pero no los pastelitos pequeños de toda la vida”, señala Ignacio Fernández, que subraya la importancia de ofrecer un producto “fresco, hecho en el día y con materias primas de primera calidad; no hay más secreto”

Producto icónico

La trenza de hojaldre les ha reportado mucha fama y se ha convertido en una pieza con ‘denominación de origen’, acuñándola ya con el nombre Trenza de Vilaboa. “Es el producto icónico, podemos hacer 200 o 300 a la semana, aunque en verano la cifra sube mucho porque en verano vendemos mucho más. Galicia es de verbenas y desde San Juan hasta las fiestas de Carral, en septiembre, esto es un no parar todos los fines de semana, además aquí en Vilaboa estamos en una zona de paso hacia todos los sitios”, apunta Naya.

Elaboraciones en la confitería Naya, en Vilaboa QUINTANA

Las más vendidas son la de pasas y nueces –la primera que empezaron a elaborar– y la de chocolate, aunque también han lanzado una de pistacho con frambuesa y otra de manzana con almendras.

El ‘packaging’ en el que se comercializa también es un artículo de diseño: “Antes teníamos una caja más tosca. El que las diseñó y nos las vendió nos dijo que íbamos a vender más con estas y es cierto”. Tartas, bollería, pastas, chocolates y, en este momento, monas de Pascua, son algunos de los postres que también ofrece este obrador de Vilaboa.

Mona de Pascua del Deportivo de la confitería Naya, en Vilaboa QUINTANA

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