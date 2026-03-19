Rioboo insiste ante el Gobierno en que Ledoño es el lugar idóneo para la terminal de mercancías

Blanco mantuvo un encuentro con Rioboo en la sede de la Delegación Cedida

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, insiste ante el Gobierno que la ubicación idónea para la instalación de una terminal de tren de mercancías es la parroquia de Ledoño, concretamente en el Centro logístico de transportes (CLT). Ayer mantuvo un encuentro con el delegado gubernamental, Pedro Blanco, y coincidieron en destacar la oportunidad de la apuesta del Ejecutivo, presidido por Pedro Sánchez, por elegir Culleredo para una “infraestructura clave” a nivel logístico.

En este sentido, Blanco acordó con Rioboo una reunión en Madrid con representantes del Ministerio de Transportes en la que se abordarán los estudios técnicos llevados a cabo para definir la actuación. “Tendrá lugar en las próximas semanas con la finalidad de disponer de primera mano de todos los detalles, asegurar una coordinación entre administraciones y establecer una información transparente a la ciudadanía”, apuntan fuentes municipales.

Rioboo, por su parte, expuso que la ubicación idónea para la estación debe ser el CLT, ya que figura en la segunda fase del polígono que todavía no se ha desarrollado. Por ello, demandará un “sobreesfuerzo” a los responsables del proyecto para que sea el emplazamiento definitivo.

“Si por algún impedimento técnico es inviable que el CLT acoja la infraestructura, Rioboo pedirá garantías de que no se producirán afecciones a los vecinos de la localidad designada. Además, como segundo condicionante, reclamará un retorno económico y social para la zona”, añaden las mismas fuentes, que, sin embargo, hacen hincapié en la importancia que supone que el Gobierno se haya decidido por Culleredo para instalar este ‘hub’ logístico.

“Seremos el primer nexo de comunicación del noroeste, combinando el aeropuerto de Alvedro con el Puerto Exterior de Langosteira, junto con el resto de infraestructuras terrestres y ferroviarias, lo que redundará en crecimiento económico, desarrollo empresarial e innumerables oportunidades de empleo”, apuntó Rioboo.

Tras este encuentro con el delegado del Gobierno, el alcalde se reunirá con los vecinos de Orro y Ledoño. En la cita trasladará toda la información y analizará con los representantes los siguientes pasos a dar. A su vez, el Gobierno local constituirá una mesa, en la que participarán todos los agentes implicados para efectuar una planificación con rigor y transparencia ante una actuación de envergadura. Así, el Ayuntamiento quiere contar en la mesa con el Ministerio de Transportes, el Adif y la Autoridad Portuaria. Con ésta última ya mantuvo una reunión previa. “Asimismo, dada la importancia para el desarrollo económico, también se incluirá en la mesa a las asociaciones empresariales del municipio y a las de la ciudad de A Coruña”, apostilla.