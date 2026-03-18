Buscan a un vecino de Tarrío tras ser visto por última vez en Celas

Felipe Fernández desaparecido en Celas Concello de Culleredo

Felipe Fernández, vecino de la parroquia de Tarrío, en el municipio de Culleredo, permanece desaparecido desde la semana pasada, según han informado fuentes familiares.

El hombre fue visto por última vez el pasado lunes 9 en la zona de Celas. Desde entonces, no se ha tenido ninguna noticia sobre su paradero, lo que ha llevado a su familia a dar la voz de alarma y solicitar la colaboración ciudadana.

Según la descripción facilitada por una familiar, Felipe Fernández tiene los ojos marrones, mide aproximadamente 1,68 metros y presenta alopecia, aunque suele llevar gorra. Además, padece una leve cojera, un rasgo que podría ayudar a su identificación.

La familia pide la colaboración de cualquier persona que pueda aportar información relevante sobre su paradero. En caso de disponer de algún dato, se recomienda contactar con las autoridades o los servicios de emergencia.