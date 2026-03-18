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Culleredo

Buscan a un vecino de Tarrío tras ser visto por última vez en Celas

Redacción
18/03/2026 09:38
Felipe Fernández desaparecido en Celas
Felipe Fernández desaparecido en Celas
Concello de Culleredo
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Felipe Fernández, vecino de la parroquia de Tarrío, en el municipio de Culleredo, permanece desaparecido desde la semana pasada, según han informado fuentes familiares.

El hombre fue visto por última vez el pasado lunes 9 en la zona de Celas. Desde entonces, no se ha tenido ninguna noticia sobre su paradero, lo que ha llevado a su familia a dar la voz de alarma y solicitar la colaboración ciudadana.

Según la descripción facilitada por una familiar, Felipe Fernández tiene los ojos marrones, mide aproximadamente 1,68 metros y presenta alopecia, aunque suele llevar gorra. Además, padece una leve cojera, un rasgo que podría ayudar a su identificación.

La familia pide la colaboración de cualquier persona que pueda aportar información relevante sobre su paradero. En caso de disponer de algún dato, se recomienda contactar con las autoridades o los servicios de emergencia.

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