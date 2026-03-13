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Culleredo

Todo Culleredo está afectado. ¿Todo? ¡No! Un bar de Vilaboa resiste, todavía, a la inflación

Un hostelero vende el café a un euro y los tercios de cerveza a dos

Fran Moar
Fran Moar
13/03/2026 20:52
fFrancisco Santos muestra uno de sus cafés
fFrancisco Santos muestra uno de sus cafés
JAVIER ALBORÉS
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No es una pequeña aldea gala que ‘resiste, todavía y siempre, al invasor’; tampoco se encuentra poblada por ‘irreductibles galos’; ni cercada por campamentos militares, su entrega es frente a la inflación. Ni ante las erráticas decisiones económicas de determinados políticos, las bélicas de otros o las sociales de terceros, Francisco Santos, ‘Pancho’ para clientes y allegados, se deja embaucar por los cantos de sirena que le incitan a subir el precio del material que sirve, de lunes a domingo, salvo causa de fuerza mayor, en su establecimiento hostelero de Vilaboa, en la cullerdense Rutis.

Sin embargo, al igual que la pandilla de Astérix y Obélix dispone de pócima mágica. No es bebible como la de Panorámix pero Pancho no tiene ningún inconveniente en hacer pública la fórmula. “El secreto está en ser propietario del local y en que lo que cobro por consumición me parece suficiente”, argumenta este autónomo que se inició en el sector hostelero en enero de 1997, toda vez que sus padres se retiraron y lo invitaron a quedarse con el negocio que, en aquel momento, era parrillada.

En La de Pancho, situado en la avenida principal de Vilaboa, a la altura del número 72, los parroquianos –variados y de todo nivel y condición, asegura– disfrutan de cafés acompañados de galleta o magdalena al más que significativo precio de un euro. “Y muy bueno”, al parecer de Maika Ferreño, una clienta que todas las mañanas ni se molesta en pedir lo que va a tomarse. Pancho lo sabe desde hace años con solo verla franquear la puerta de un local con espacio para estar solo o acompañado, jugar a la baraja o leer variada prensa diaria tanto autonómica como nacional.

Sin embargo, no solo el precio del café se revela contra las leyes de la pequeña economía. Los tercios de cerveza que, en bares de A Coruña fluctúan entre los 2,60 y los 2,80 euros, aquí se pueden degustar a tan solo dos. Siempre acompañados de la tapa del día que, a partir de media mañana, se sirve caliente.

Por su parte, el vino de ‘chateo’ por copa cuesta 1,80 la unidad. Lo habitual en cualquier establecimiento de la comarca es que no baje de los 2,50.

Horario habitual de apertura

De estos y otros precios tan solo se puede disfrutar por las mañanas. El horario de atención al público es de 08.15 a 15.30 y “casi siempre hay gente esperando”, añade Ferreño.

Cuando se le pregunta a Pancho si prevé incrementar los importes, dice que ahora no se lo plantea. Quizá acontecimientos como los que están sobresaltando el presente le obliguen a cambiar de opinión.

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