Rioboo pide una reunión urgente del cinturón metropolitano para coordinar el corte de la AC-12 por las obras del Chuac

José Ramón Rioboo ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, demanda la convocatoria de una "reunión urgente" de la ciudad y el cinturón metropolitano para "establecer una coordinación efectiva" ante el anuncio del corte de la AC-12 en As Xubias por las obras de derribo del viaducto del Chuac. Estos trabajos conllevarán una afección notable al tráfico de la ciudadanía del área, por lo que el regidor aboga por una mesa conjunta en la que participen las administraciones implicadas, es decir, los concellos, la Xunta de Galicia, el Estado y las fuerzas de seguridad "para adoptar medidas conjuntas que minimicen el impacto del corte sobre el día a día de nuestros vecinos".

La AC-12 es una de las arterias principales para el acceso a Culleredo, especialmente a la trama urbana de Fonteculler, O Burgo, A Corveira o Vilaboa, reconoce Rioboo. "Aunque el corte esté previsto para días con menos densidad de tráfico por la Semana Santa, se trata de días laborables en los que seguirá habiendo una carga de circulación muy importante, por lo que es imprescindible una planificación efectiva", señala.

Rioboo apunta entre las "cuestiones clave" a tratar el establecimiento de alternativas a la circulación para los vecinos del área y de A Coruña. El alcalde sostiene que las medidas no se deben limitar al entorno inmediato del corte en la AC-12, sino que deben abarcar un radio muy superior para evitar colapsos y favorecer que los usuarios varíen su ruta a opciones más fluidas.

"Hay que tener en cuenta que el corte de As Xubias puede suponer un colapso para Alfonso Molina", alerta Rioboo, una infraestructura ya saturada y que ante cualquier incidencia genera congestión en toda el área. Este mismo jueves, explica, dos accidentes en A Pasaxe y Alfonso Molina provocaron grandes retenciones en Culleredo.

"Debemos concebir la movilidad con perspectiva metropolitana, funcionamos en red y acordar políticas a escala supramunicipal es el único camino para pensar en el ciudadano y evitar el caos", afirma Rioboo.