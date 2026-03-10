Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Culleredo

Dos personas heridas en un accidente de tráfico en la AP-9 en Culleredo

10/03/2026 11:19
Un accidente múltiple registrado en la AP-9, en el kilómetro 6, a su paso por Acea de Ama (O Burgo), en Culleredo, se ha saldado con dos personas heridas.

Así lo han ratificado fuentes del 112 consultadas que indicaron que fue un particular el que dio el aviso después de las 8,00 horas de este martes.

En total, colisionaron cuatro vehículos y el siniestro provocó retenciones importantes de tráfico en sentido entrada a A Coruña.

Hasta el punto se movilizaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local, Bomberos de Betanzos y personal de mantenimiento de la autopista.

También se desplazaron al punto efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que confirmaron que fueron trasladadas dos personas heridas al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac).

