El Ideal Gallego Fundado en 1917

Culleredo

La Xunta aprueba la instalación de una planta de residuos informáticos en Culleredo

Redacción
08/03/2026 14:20
Residuos informáticos
RAAE Andalucía
La Xunta de Galicia acaba de dar luz verde ambiental al proyecto para la instalación de un centro de almacenamiento y valorización de residuos informáticos, en el parque empresarial de Almeiras-A Marisqueira, en el ayuntamiento de Culleredo.

Según se concluye en el informe de impacto ambiental (IIA) emitido por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, no son previsibles efectos adversos significativos derivados del proyecto, siempre que se cumpla con los condicionantes fijados tanto en el documento ambiental y en la restante documentación analizada, como en la propia resolución autonómica.

En este sentido, el informe fue elaborado en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada de esta iniciativa empresarial, un trámite en el que la documentación presentada por el promotor fue sometida la participación pública, sin que se recibiera ningún escrito o alegación al respeto, al tiempo que fueron consultados los organismos interesados.Fruto de esas consultas, realizaron la valoración correspondiente y establecieron condicionantes que se añaden a los incluidos en el propio programa de vigilancia ambiental que recoge la resolución de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental y Sostibilidade.

En este sentido, esas evaluaciones consideran que el proyecto no va a tener impactos significativos en los distintos campos analizados y que sería viable su puesta en marcha siempre que se cumpla con ciertos condicionantes establecidos en sus respectivos informes con relación a aspectos tales como la protección de la atmósfera, población y salud, de las aguas y lechos fluviales, del suelo y de las infraestructuras, la integración paisajística y restauración o la gestión de residuos.

Un usuario arroja basura en un contenedor digital en Arteixo

Los nuevos contenedores de A Coruña permitirán detectar dónde se separa mal la basura

Una vez emitido el informe, que no exime al promotor del deber de obtener todas las autorizaciones, licencias, permisos o informes que resulten legalmente exigibles para poder desarrollar el proyecto, se remitió la resolución al órgano sustantivo y próximamente se le dará publicidad a través del Diario Oficial de Galicia y de la página web de la Consellería.El proyecto consiste en la instalación de un centro gestor de almacenamiento y valorización de residuos no peligrosos -residuos informáticos-, que se situará en el interior de una nave que ya tiene el promotor en el parque empresarial de Almeiras-A Marisqueira, totalmente acondicionada para realizar la actividad, por lo que no es necesario acometer ningún tipo de obra o modificación de las instalaciones existentes.

En concreto, las operaciones a desarrollar serán el almacenamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEES), como pantallas de ordenador e impresoras pequeñas y grandes; así como el almacenamiento y valorización de componentes informáticos y cartuchos de tinta y tóner.

El promotor, Ridel Noroeste SL, establece la capacidad normal de tratamiento en la instalación será de 43 toneladas al año y la capacidad máxima será de 54,75 toneladas al año, considerándose la capacidad máxima puntual de almacenamiento de 14,05 toneladas.

