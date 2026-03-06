Buscan un águila en O Burgo

Águila perdida en O Burgo Cedida

No es raro ver por redes sociales que la mascota de alguien se ha perdido y buscan ayuda para encontrarla, sobre todo en cuanto a perros y gatos. Sus dueños, desesperados por encontrar a sus preciados compañeros, llegan incluso a ofrecer recompensas monetarias para la persona que los encuentre.

Cada vez es menos raro que, por ejemplo, se busquen aves, aunque nos siga sorprendiendo de vez en cuando. Un ejemplo es el de una canaria blanca, que se escapó de su casa en diciembre de 2025.

Piden ayuda para encontrar a una canaria blanca en A Coruña Más información

Este miércoles las redes sociales se hacían eco de la desaparición de un ave en O Burgo, un suceso que no llamaría mucho la atención de no tratarse de un águila, pájaros que, normalmente, viven en libertad.

En este caso, el ave está bajo la custodia de Jordán Couso, enfermero veterinario y técnico de fauna que busca ayuda desesperadamente. En stories de Instagram asegura que este miércoles fue vista por la zona de Bastiagueiro y Santa Cristina y que, para ayudar a su identificación, lleva unas pihuelas con cascabeles.