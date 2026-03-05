Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Culleredo

Denuncian vertidos recurrentes en el río Valiña, en Culleredo y Cambre

Ep
05/03/2026 12:57
Vertido bergondo
Imagen de archivo de un vertido en ell río Maior en Bergondo
El Ideal Gallego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La organización ecologista Adega ha denunciado vertidos recurrentes en el río Valiña, al menos, señala en un comunicado, en dos puntos, uno en Culleredo y otro en Cambre.

En concreto, señala que este vertido, "que ponen en riesgo la salud pública y ambiental", se produce cuando hay lluvias intensas y el río aumenta su caudal.

"El mal diseño de la red de alcantarillado, que discurre paralela y en muchos puntos tiene un nivel inferior al del río, provoca que las aguas entren en la red".

"En estas zonas del río, se pueden ver toallas y otros residuos que han salido claramente por la tapa de la alcantarilla, y se percibe un fuerte olor a aguas residuales", apostilla para reclamar medidas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

FSIE Galicia pide a la Xunta que defienda la reducción de la carga lectiva en la enseñanza concertada: “Igual trabajo, iguales derechos”
Redacción
Acto de entrega de premios de 'Una Constitución para todos'

La Constitución, vista por tres niñas coruñesas: churros, IA y Stop Motion
Andrea López Ramos
Pleno en A Coruña

AENA contemplará ampliar la terminal de Alvedro antes de 2031
Lara Fernández
Vertido bergondo

Denuncian vertidos recurrentes en el río Valiña, en Culleredo y Cambre
EP