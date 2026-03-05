Denuncian vertidos recurrentes en el río Valiña, en Culleredo y Cambre

Imagen de archivo de un vertido en ell río Maior en Bergondo El Ideal Gallego

La organización ecologista Adega ha denunciado vertidos recurrentes en el río Valiña, al menos, señala en un comunicado, en dos puntos, uno en Culleredo y otro en Cambre.

En concreto, señala que este vertido, "que ponen en riesgo la salud pública y ambiental", se produce cuando hay lluvias intensas y el río aumenta su caudal.

"El mal diseño de la red de alcantarillado, que discurre paralela y en muchos puntos tiene un nivel inferior al del río, provoca que las aguas entren en la red".

"En estas zonas del río, se pueden ver toallas y otros residuos que han salido claramente por la tapa de la alcantarilla, y se percibe un fuerte olor a aguas residuales", apostilla para reclamar medidas.