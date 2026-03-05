Culleredo
Denuncian vertidos recurrentes en el río Valiña, en Culleredo y Cambre
La organización ecologista Adega ha denunciado vertidos recurrentes en el río Valiña, al menos, señala en un comunicado, en dos puntos, uno en Culleredo y otro en Cambre.
En concreto, señala que este vertido, "que ponen en riesgo la salud pública y ambiental", se produce cuando hay lluvias intensas y el río aumenta su caudal.
"El mal diseño de la red de alcantarillado, que discurre paralela y en muchos puntos tiene un nivel inferior al del río, provoca que las aguas entren en la red".
"En estas zonas del río, se pueden ver toallas y otros residuos que han salido claramente por la tapa de la alcantarilla, y se percibe un fuerte olor a aguas residuales", apostilla para reclamar medidas.