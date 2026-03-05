Culleredo subraya que la ampliación de la terminal de Alvedro se hará en terrenos de Aena

Un avión aterriza en Alvedro Quintana

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, ha valorado el anuncio de la próxima licitación de la ampliación de la terminal del Aeropuerto de Alvedro, una actuación que, según recordó el regidor, ya estaba contemplada en el plan director de la infraestructura y en las previsiones presupuestarias.

AENA contemplará ampliar la terminal de Alvedro antes de 2031 Más información

Rioboo explicó que en su momento trasladó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a Aena la necesidad de aclarar si la ampliación prevista se desarrollaría sobre terrenos ya existentes del aeropuerto o si implicaría procesos de expropiación que pudieran afectar a vecinos del entorno.

Según señaló el alcalde, desde ambas instituciones se trasladó al Concello que ninguna actuación que suponga afecciones directas a los vecinos se realizará sin que el Ayuntamiento de Culleredo sea conocedor previamente.

El regidor subrayó que, tal y como ya había avanzado en su momento, la ampliación de la terminal se realizará sobre terrenos ya propiedad de Aena, lo que aporta tranquilidad a los residentes en las inmediaciones de la infraestructura aeroportuaria.

Rioboo destacó además que la actuación permitirá mejorar la operatividad del aeropuerto y ganar agilidad en el funcionamiento de la terminal, evitando situaciones de saturación tanto en el interior del edificio como en el entorno aeroportuario en momentos de mayor afluencia.

El Concello de Culleredo seguirá atento a la evolución del proyecto para garantizar que cualquier actuación vinculada al aeropuerto se realice con información y coordinación institucional, dada la relevancia que la infraestructura tiene para el municipio y para el conjunto del área metropolitana.