Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Culleredo

Culleredo subraya que la ampliación de la terminal de Alvedro se hará en terrenos de Aena

El alcalde se dirigió al Ministerio para garantizar la tranquilidad de los residentes en el entorno

Redacción
05/03/2026 18:43
Un avión aterriza en Alvedro en pleno temporal
Un avión aterriza en Alvedro
Quintana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, ha valorado el anuncio de la próxima licitación de la ampliación de la terminal del Aeropuerto de Alvedro, una actuación que, según recordó el regidor, ya estaba contemplada en el plan director de la infraestructura y en las previsiones presupuestarias.

Pleno en A Coruña

AENA contemplará ampliar la terminal de Alvedro antes de 2031

Más información

Rioboo explicó que en su momento trasladó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a Aena la necesidad de aclarar si la ampliación prevista se desarrollaría sobre terrenos ya existentes del aeropuerto o si implicaría procesos de expropiación que pudieran afectar a vecinos del entorno.

Según señaló el alcalde, desde ambas instituciones se trasladó al Concello que ninguna actuación que suponga afecciones directas a los vecinos se realizará sin que el Ayuntamiento de Culleredo sea conocedor previamente.

El regidor subrayó que, tal y como ya había avanzado en su momento, la ampliación de la terminal se realizará sobre terrenos ya propiedad de Aena, lo que aporta tranquilidad a los residentes en las inmediaciones de la infraestructura aeroportuaria.

Rioboo destacó además que la actuación permitirá mejorar la operatividad del aeropuerto y ganar agilidad en el funcionamiento de la terminal, evitando situaciones de saturación tanto en el interior del edificio como en el entorno aeroportuario en momentos de mayor afluencia.

El Concello de Culleredo seguirá atento a la evolución del proyecto para garantizar que cualquier actuación vinculada al aeropuerto se realice con información y coordinación institucional, dada la relevancia que la infraestructura tiene para el municipio y para el conjunto del área metropolitana.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Un avión aterriza en Alvedro en pleno temporal

Culleredo subraya que la ampliación de la terminal de Alvedro se hará en terrenos de Aena
Redacción
El evento se presentó ayer en el Campo da Festa

Precios especiales y sorteos en la Feria de Oportunidades de Arteixo
Noelia Díaz
Factoría de Profand Cambre Las instalaciones de la firma en Cambre

Profand impulsa la producción de su fábrica de Cambre, con la meta de llegar a 218 toneladas al día
Iván Aguiar
El ideal gallego

El Gobierno italiano impide que La Mafia se sienta a la mesa regrese a A Coruña
Guillermo Parga