Culleredo ampliará, como mínimo, a una hora la estancia limitada en el parking ‘exprés’ de O Portazgo

El parking 'exprés' de O Portazgo cuenta con 24 plazas CEDIDA

Si existe un lugar en el que se sabe con exactitud el instante en el que se entra pero es totalmente imposible aventurar, por razones obvias, el momento en el que se abandona es un centro sanitario. Por este motivo, tras poco más de una semana de su implantación, el Ayuntamiento de Culleredo ha decidido ampliar, como mínimo, a una hora la estancia limitada y gratuita en el nuevo parking ‘exprés’ ubicado en las inmediaciones del ambulatorio de O Portazgo.

“Vamos a ampliar a una hora o noventa minutos, eso dependerá de los informes de la Policía Local, porque así lo demandan los usuarios del centro de salud. No obstante, ya hemos notado que con esta iniciativa se intensifica la fluidez del tráfico de vehículos”, dijo ayer el alcalde, José Ramón Rioboo, en declaraciones a la emisora local de Radio Coruña.

Asimismo, el éxito de la medida también incluye su implantación en otras zonas del municipio, especialmente en los entornos urbanos como Vilaboa y O Burgo, esencialmente.

Zona azul

Cabe indicar que, cuando se implantó, esta área de estacionamiento, señalizada como zona azul, el regidor dijo que el objetivo era “garantizar la existencia de aparcamiento para quien va al médico”, al tiempo que recordaba que la Xunta construyó el inmueble sanitario en 2017 sin espacios para aparcar, por lo que el Ayuntamiento destinó un solar próximo para tratar de cubrir esa necesidad.

La medida se llevó a cabo con el pintado de 24 plazas y la colocación de nueva señalización vertical. El tiempo máximo autorizado hasta ahora es de 40 minutos y la limitación permanece vigente, de lunes a viernes, de 08.00 a 15.00 horas, coincidiendo con el período de mayor operatividad del centro.

Para acreditar el inicio del estacionamiento, los conductores están obligados a dejar indicado en el interior del vehículo la hora de llegada. Agentes de la Policía Local llevan a cabo controles para asegurar el cumplimiento de la medida y evitar así ocupaciones y estancias prolongadas. Unos comportamientos que, según el Ayuntamiento, se vienen detectando y que reducen la disponibilidad de espacio para los que van a consulta.

Aumentar el estacionamiento

Asimismo, es importante recordar que Rioboo instó a la Xunta a habilitar como aparcamiento la parte de la parcela que se le cedió al Gobierno autonómico para levantar el inmueble sanitario y que no fue preciso utilizar.

“Con esta actuación, se podrían habilitar plazas para los trabajadores del recinto médico y liberar más espacio en el aparcamiento público”, apuntan fuentes municipales, que aseguran que el regidor está dispuesto a aportar más superficie para incrementar el estacionamiento. “Incluso se ofrece a ceder terreno del solar de la radio municipal para aumentar las plazas”, apostillan.