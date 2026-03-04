La Asociación Párkinson Galicia-Coruña implantará un Punto de Información sobre la enfermedad en Culleredo

La asociación de parkinson de A Coruña durante una charla Cedida

La Asociación Párkinson Galicia-Coruña pondrá en marcha un Punto de Información sobre la enfermedad de párkinson en el municipio de Culleredo, con el objetivo de ampliar la atención, orientación y detección de necesidades de personas afectadas y sus familias, especialmente en el ámbito rural.

El nuevo recurso comenzará a funcionar el lunes 16 de marzo en el Centro Municipal Asociativo A Escada, con periodicidad quincenal. El servicio se prestará los lunes, en horario de 10:00 a 13:00 horas, y será necesario solicitar cita previa a través de los teléfonos 981 241 100 / 618 950 128 o del correo electrónico info@parkinsongaliciacoruna.org.

Una profesional de la entidad ofrecerá asesoramiento especializado sobre esta patología, recursos sociosanitarios y posibles derivaciones a los servicios de la asociación. “El párkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa en España, pero la primera en falta de información”, señala la directora del centro, Mila Oreiro.

“Estos puntos de información se vuelven necesarios, sobre todo en territorios como Galicia, con más de 13.000 personas que conviven con esta afección y con entornos rurales a menudo carentes de servicios individualizados e integrales, como los que ofrece la asociación”, añade Oreiro.

Como paso previo a la implantación del servicio, la entidad celebrará una charla formativa dirigida a profesionales de los servicios sociales, del centro de salud y del tejido asociativo del municipio. La sesión tendrá lugar el jueves 5 de marzo, a las 13:30 horas, en el Centro Cívico Virginia Blanco (Fonteculler), y será impartida por la responsable del área de fisioterapia de la asociación, Sandra García.

Bajo el título Trabajo en red en la atención al párkinson: una respuesta coordinada en los ámbitos rurales, la formación busca reforzar la coordinación entre los distintos agentes implicados y facilitar la derivación temprana de personas que puedan beneficiarse de atención especializada.

Esta iniciativa es posible gracias a la colaboración de Fundación La Caixa y del Concello de Culleredo, y permitirá a la Asociación Párkinson Galicia-Coruña extender progresivamente este modelo de puntos de información a otros municipios del entorno de A Coruña, acercando sus servicios a zonas donde el acceso a recursos especializados es más limitado.