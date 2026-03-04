Arde una vivienda en Veiga, Culleredo

Incendio en Veiga, Culleredo CEDIDA

Los Bomberos de Arteixo trabajan ahora mismo en un incendio en una vivienda de Cabana, en Veiga (Culleredo), donde supuestamente un calefactor provocó un fuego a las 12.44 de este miércoles.

En el lugar se personó la Policía Local de Culleredo y los bomberos del parque comarcal arteixán. Desde el Ayuntamiento destacaron la dificultad para apagar las llamas, debido al alto volumen de madera que contiene la casa.

Se trata, apuntan fuentes municipales, de una segunda residencia. El propietario se encontraba en el exterior cuando se inició el fuego, por lo que no hay que lamentar daños personales. Se cree que la posible causa del fuego fue un calefactor que estaba encendido en una de las estancias.