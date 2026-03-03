Mi cuenta

Culleredo

Culleredo renueva el mobiliario urbano del parque Sofía Casanova, en Vilaboa

Redacción
03/03/2026 16:59
Mobiliario en el parque Sofia Casanova
Mobiliario en el parque Sofia Casanova
Concello de Culleredo
El parque Sofía Casanova, en Vilaboa, dispone de mobiliario urbano renovado tras la actuación acometida por el Concello de Culleredo. El Ayuntamiento repuso los bancos después de comprobar el avanzado deterioro de los anteriores, que podían suponer un riesgo para quienes utilizan este espacio.

La proximidad del CEIP Sofía Casanova convierte el parque en una zona transitada por escolares y familias. La actuación responde a la petición trasladada por el ANPA del centro, que avisó de los daños detectados. Una vez revisado el estado del mobiliario, se procedió a su sustitución de forma inmediata.

Con esta intervención, el Concello refuerza la seguridad y el mantenimiento de un espacio de encuentro habitual para los residentes del entorno. Desde el gobierno municipal agradecen la colaboración de las asociaciones de los centros educativos, clave para detectar este tipo de necesidades y ejecutar intervenciones en beneficio de todos los usuarios.

La mejora de este parque vendrá acompañada de la construcción de una nueva pista multideporte, incluida en el plan de infraestructuras deportivas aprobado en el pleno de diciembre. La instalación permitirá la práctica de diversas disciplinas y contará con una inversión de 100.793 euros.

