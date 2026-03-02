Culleredo alerta de una estafa telefónica para vender productos en nombre del Ayuntamiento

Una persona sostiene un teléfono móvil CEDIDA

El Gobierno de Culleredo ha emitido un aviso urgente a toda la ciudadanía tras haber tenido constancia de una serie de llamadas telefónicas fraudulentas en el municipio, en las que, según los testimonios, se ofrecen depuradores de agua dentro de una campaña municipal, supuestamente.

Los estafadores, cuenta el Ayuntamiento, se ponen en contacto con los vecinos para venderles estos aparatos en nombre del Ejecutivo local, que quiere “dejar claro de forma tajante” que no está ofreciendo este servicio “ni se ha autorizado a ninguna empresa a utilizar este nombre para la comercialización de este tipo de aparatos”.

“Se trata de un intento de fraude mediante suplantación de identidad institucional”, añaden. Ante esta situación, el Consistorio cullerdense pide a la población que extreme las precauciones y que siga varias pautas de seguridad.

En primer lugar, no facilitar datos personales o bancarios por teléfono a desconocidos; segundo, desconfiar de servicios no solicitados, además de puntualizar que el Ayuntamiento no realiza ventas; por último, avisar a las autoridades si reciben esta llamada.