Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Culleredo

Culleredo alerta de una estafa telefónica para vender productos en nombre del Ayuntamiento

Redacción
02/03/2026 20:14
Una persona sostiene un teléfono móvil
CEDIDA
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El Gobierno de Culleredo ha emitido un aviso urgente a toda la ciudadanía tras haber tenido constancia de una serie de llamadas telefónicas fraudulentas en el municipio, en las que, según los testimonios, se ofrecen depuradores de agua dentro de una campaña municipal, supuestamente. 

Los estafadores, cuenta el Ayuntamiento, se ponen en contacto con los vecinos para venderles estos aparatos en nombre del Ejecutivo local, que quiere “dejar claro de forma tajante” que no está ofreciendo este servicio “ni se ha autorizado a ninguna empresa a utilizar este nombre para la comercialización de este tipo de aparatos”

“Se trata de un intento de fraude mediante suplantación de identidad institucional”, añaden. Ante esta situación, el Consistorio cullerdense pide a la población que extreme las precauciones y que siga varias pautas de seguridad. 

En primer lugar, no facilitar datos personales o bancarios por teléfono a desconocidos; segundo, desconfiar de servicios no solicitados, además de puntualizar que el Ayuntamiento no realiza ventas; por último, avisar a las autoridades si reciben esta llamada.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Culleredo alerta de una estafa telefónica para vender productos en nombre del Ayuntamiento
Redacción
Accidente de patinete en la plaza de Pontevedra.jpg

Herido un joven en patinete al chocar contra un turismo en la plaza de Pontevedra
Abel Peña
El fuego calcinó por completo la campana extractora

Arde una cocina en la Rúa Cobo de Oleiros
Noelia Díaz
El ideal gallego

Cañita Brava celebra con optimismo su 80 cumpleaños tras superar un cáncer: "Voy muy bien, camino rápido hacia arriba"
Esther Durán