Foliada y cochinillo en Culleredo por una buena causa

Integrantes de la ONG Equipo Nómada, este sábado en Celas JAVIER ALBORÉS

El recinto público de la Torre de Celas, en Culleredo, acogió este sábado una iniciativa solidaria organizada por As Berenguelas y la asociación O Cruceiro, en colaboración con el Ayuntamiento y de la comunidad Monte Xalo, en la que se recaudaron fondos para la ONG Equipo Nómada, que este mes viajará a campamentos de refugiados saharauis para realizar intervenciones quirúrgicas.

Ancoradoira, Xacarandaina, Larpeiros de Altamira, As Mariñas de Cambre, Son da Terriña, O Rueiro de Tabeaio, Xilbatuxeiros y Fonte do Souto fueron algunas de las formaciones musicales que actuaron, además de contar con una foliada libre y con reparto de tapas de cochinillo para todos los presentes.

Desde la organización agradecieron la “implicación total” de estos grupos, “que participaron de forma totalmente desinteresada para hacer de este evento una realidad”, que tuvo una gran afluencia y que podría tener futuras ediciones.

Operaciones por el mundo

Equipo Nómada es una organización sociosanitaria sin ánimo de lucro conformada por diversos profesionales médicos y que realiza proyectos de cooperación internacional de carácter quirúrgico o asistencial en lugares con poblaciones vulnerables.

El evento buscaba combinar la tradición de la música gallega con el compromiso social en una jornada de ocio y confraternización. Varias integrantes de la ONG montaron en el recinto cullerdense un stand con productos de merchandising como camisetas, pulseras y bolsas, además de fotografías que documentan algunos de sus proyectos humanitarios.

Por otra parte, la recaudación íntegra obtenida a través de las consumiciones y las donaciones directas también se destinó a Equipo Nómada para colaborar en la financiación de sus actuales misiones en Argentina y en diferentes puntos de África.

