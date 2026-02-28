Mi cuenta

Culleredo

Foliada y cochinillo en Culleredo por una buena causa

La Torre de Celas acogió un evento a favor de la ONG Equipo Nómada

Noelia Díaz
Noelia Díaz
28/02/2026 20:51
Integrantes de la ONG Equipo Nómada, este sábado en Celas
JAVIER ALBORÉS
El recinto público de la Torre de Celas, en Culleredo, acogió este sábado una iniciativa solidaria organizada por As Berenguelas y la asociación O Cruceiro, en colaboración con el Ayuntamiento y de la comunidad Monte Xalo, en la que se recaudaron fondos para la ONG Equipo Nómada, que este mes viajará a campamentos de refugiados saharauis para realizar intervenciones quirúrgicas. 

Ancoradoira, Xacarandaina, Larpeiros de Altamira, As Mariñas de Cambre, Son da Terriña, O Rueiro de Tabeaio, Xilbatuxeiros y Fonte do Souto fueron algunas de las formaciones musicales que actuaron, además de contar con una foliada libre y con reparto de tapas de cochinillo para todos los presentes. 

Galería

Las imágenes de la foliada en la Torre de Celas

Ver más imágenes

Desde la organización agradecieron la “implicación total” de estos grupos, “que participaron de forma totalmente desinteresada para hacer de este evento una realidad”, que tuvo una gran afluencia y que podría tener futuras ediciones. 

Operaciones por el mundo

Equipo Nómada es una organización sociosanitaria sin ánimo de lucro conformada por diversos profesionales médicos y que realiza proyectos de cooperación internacional de carácter quirúrgico o asistencial en lugares con poblaciones vulnerables

El evento buscaba combinar la tradición de la música gallega con el compromiso social en una jornada de ocio y confraternización. Varias integrantes de la ONG montaron en el recinto cullerdense un stand con productos de merchandising como camisetas, pulseras y bolsas, además de fotografías que documentan algunos de sus proyectos humanitarios. 

Por otra parte, la recaudación íntegra obtenida a través de las consumiciones y las donaciones directas también se destinó a Equipo Nómada para colaborar en la financiación de sus actuales misiones en Argentina y en diferentes puntos de África.

Entrega de la donación de Vegalsa-Eroski

Vegalsa-Eroski y sus clientes donan 15.250 euros a la lucha contra el cáncer

Dia da muller rural de Culleredo (18)

Culleredo celebra el Día da Muller Rural para “dar voz a las que nos trajeron hasta aquí”

