Un incendio quema una vivienda y deja una persona herida en Culleredo

Los bomberos, durante una intervención en Bergondo Cedida

Un incendio quemó esta madrugada una vivienda en Culleredo y causó heridas a una persona, que fue evacuada al hospital con quemaduras en una pierna, según informó el 112 Galicia. La misma fuente indicó que el fuego sobre las cinco de la mañana, momento en el que un particular avisó de que ardía un colchón en la planta superior de una vivienda situada en la calle Cadaval, en Rutis.

Durante la llamada, el alertante explicó que no conseguían apagar el fuego y que ya se encontraban en el exterior. De inmediato, se activó un operativo en el que colaboraron Urgencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Arteixo y Betanzos, la Guardia Civil y la Policía Local de Culleredo. También fueron alertados los Bomberos de A Coruña.

Según informó el 112, los bomberos trabajaron durante horas para apagar el fuego, que se propagó por toda la vivienda. Poco después de las 07.00 horas confirmaron que el incendio ya estaba controlado.