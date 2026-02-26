Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Culleredo

Un incendio quema una vivienda y deja una persona herida en Culleredo

La víctima tuvo que ser evacuada al hospital con quemaduras en una pierna

Redacción | Efe
26/02/2026 17:38
Actuación de los bomberos en Bergondo
Los bomberos, durante una intervención en Bergondo
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Un incendio quemó esta madrugada una vivienda en Culleredo y causó heridas a una persona, que fue evacuada al hospital con quemaduras en una pierna, según informó el 112 Galicia. La misma fuente indicó que el fuego sobre las cinco de la mañana, momento en el que un particular avisó de que ardía un colchón en la planta superior de una vivienda situada en la calle Cadaval, en Rutis.

Durante la llamada, el alertante explicó que no conseguían apagar el fuego y que ya se encontraban en el exterior. De inmediato, se activó un operativo en el que colaboraron Urgencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Arteixo y Betanzos, la Guardia Civil y la Policía Local de Culleredo. También fueron alertados los Bomberos de A Coruña.

Según informó el 112, los bomberos trabajaron durante horas para apagar el fuego, que se propagó por toda la vivienda. Poco después de las 07.00 horas confirmaron que el incendio ya estaba controlado.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El conselleiro de Cultura, José López Campos, atiende a una explicación durante su visita a la exposición del museo de la Cidade da Cultura

El Museo Gaiás invita a sumergirse en la experiencia sensorial de las 'Estacións do ano' a través del arte contemporáneo
EP
El ideal gallego

La Zarzuela dice que solo a Juan Carlos I le corresponde decidir si regresa a España
EFE
Actuación de los bomberos en Bergondo

Un incendio quema una vivienda y deja una persona herida en Culleredo
Redacción | Efe
Una persona ante los paneles de la exposición

Los termómetros y microscopios de Humboldt, en el Muncyt de A Coruña
Esther Durán