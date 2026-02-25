Mi cuenta

Culleredo

La ONCE deja en Vilaboa un premio de 3.000 euros

Redacción
25/02/2026 11:15
El juego ‘Mi día’ de la ONCE ha dejado en Vilaboa (Culleredo) un premio de 3.000 euros, en un boleto que ha premiado la fecha favorita de la persona ganadora, en el sorteo del martes, 24 de febrero.

Gerardo Diego Martínez Chao es el vendedor de la ONCE que ha dado la suerte desde su área de venta ambulante en Vilaboa sur.

A Coruña se lleva un millón de euros gracias al 'Rasca Platinum' de la ONCE

‘Mi día’ de la ONCE consiste en un juego en el que hay que elegir una fecha de entre las 36.525 comprendidas en un periodo de 100 años. Además, cada combinación llevará asignado automáticamente un Número de la Suerte comprendido entre el 1 y el 11. El importe por combinación es de 1 euro. Mi día de la ONCE celebra sorteos todos los días.

‘Mi día’, como las demás loterías de la ONCE se comercializan por los 21.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.

