Culleredo inicia los nueve meses de obras en la avenida de Vilaboa

Avenida de Vilaboa, en Culleredo

La transformación de Vilaboa está a punto de dar un nuevo salto. La próxima semana el Ayuntamiento de Culleredo comenzará las obras de remodelación del tramo restante de la avenida principal y de la plaza Sagrada Familia, aunque en esta ocasión los efectos sobre el tráfico serán menores.

En la avenida de Vilaboa, se acometerá la renovación integral entre el puente sobre la AP-9 y la bocacalle con Luís Seoane, con una inversión de 798.210 euros. De este modo, se dará continuidad a las fases anteriores de modernización desde la plaza de la Iglesia.

Los trabajos empezarán junto al puente de la autopista y el impacto sobre la circulación rodada será mínimo. Se comenzará con la ampliación de las aceras, lo que supondrá el desvío de los itinerarios peatonales de manera provisional. Temporalmente, también se prevén cortes de carril y supresiones de plazas de estacionamiento.

La sustitución del firme se dejará para la última fase de las obras, prevista para finales de año. Con todo, el reasfaltado se desarrollará en horario nocturno para minimizar el impacto sobre el intenso tráfico de la vía.

Los trabajos en la plaza Sagrada Familia, que reciben una inversión de 613.962 euros, pueden acarrear pequeñas afectaciones locales, como la anulación temporal de espacios de aparcamiento o la reordenación del tránsito peatonal. En este caso, el objetivo de la intervención es crear un área peatonal amplia y garantizar el estacionamiento con nuevas plazas en batería.

La inversión total, sumando las fases anteriores de la avenida de Vilaboa, se aproxima los 3 millones de euros. El núcleo está siendo objeto de una profunda modernización que incluye otros proyectos como la mejora de la calle Domingo Serra.