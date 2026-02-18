Rioboo admite que a los vecinos de las calles Hersa y Carricarte les desagradó su peatonalización

Han transcurrido más de quince años y, según el alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, las repercusiones de aquello todavía son perceptibles hoy en día. “La peatonalización de las calles Hersa y Carricarte no fue un proceso del agrado de los vecinos. Y todavía vivimos las consecuencias de aquel proceso porque hay que tener en cuenta que uno de los principales problemas de O Burgo es el aparcamiento”, dijo el regidor recientemente en declaraciones a una emisora local de radio.

Sin embargo, la iniciativa llevada a cabo por el ejecutivo municipal socialista, que presidía en 2008 el fallecido Julio Sacristán, no tiene vuelta atrás. Lo cual no quiere decir que no se vayan a llevar a cabo mejoras. El propio Rioboo anunciaba que las dos calles sufrirán una completa transformación con una inversión estimada en medio millón de euros.

“En estos momentos existe un deterioro importante de la zona de rodadura, por donde circulan los vehículos. El surgimiento de los desperfectos en el firme, construido con piedra de cantería, hace precisa la remodelación. Los trabajos serán aprovechados para reordenar el uso de las dos calles, manteniendo la filosofía de dar prioridad al peatón. También se renovará el mobiliario urbano”, dijo.

Andrés Pan Vieiro

No obstante, mientras acaba de redactarse este proyecto, sin salir de O Burgo, ya tiene luz verde el que afecta a la vecina calle Andrés Pan Vieiro. Desde el 12 de enero permanecen expuestas las bases del concurso para ejecutar los trabajos de mejora de esta arteria principal del casco urbano, que cuentan con un presupuesto de 461.000 euros.

La cofinanciación de la obra se articula mediante un convenio de colaboración firmado entre el regidor y el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso. La institución provincial aporta 250.000 euros, el 54% del total, y la cantidad restante se financiará con fondos municipales.

Rioboo enmarca la intervención como una transformación completa para mejorar tanto el funcionamiento como la estética de la calle. Andrés Pan Vieiro forma parte de la principal malla residencial del núcleo, conecta la avenida de Acea de Ama con Ribados y funciona como itinerario peatonal hacia equipamientos como el conservatorio, el CEIP Isaac Díaz Pardo, el polideportivo y el campo de fútbol. El objetivo principal del proyecto es reforzar la seguridad vial con prioridad para el peatón. Se ampliarán e iluminarán los pasos de peatones. Además, se renovarán los pavimentos de aceras y calzada, con adaptación a la normativa de accesibilidad.

En movilidad, se contempla un cambio en la orientación del aparcamiento en el margen derecho para permitir estacionar en oblicuo y marcha atrás, el aumento del ancho del carril hasta los 3,5 metros y la unificación de los accesos rodados a los garajes. 