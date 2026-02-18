Mi cuenta

Culleredo

Culleredo presentará el presupuesto en marzo o abril

Fran Moar
Fran Moar
18/02/2026 21:07
Rioboo es alcalde de Culleredo
Rioboo es alcalde de Culleredo
El Gobierno local de Culleredo presentará el presupuesto para el presente ejercicio de 2026 “presumiblemente entre los meses de marzo y abril una vez completada la evaluación técnica de los costes reales de diversos municipales que próximamente serán licitados”.

El anuncio lo formuló ayer el propio alcalde, José Ramón Rioboo, tras la junta de portavoces en la que la portavoz del Partido Popular, Izaskun García, denunció que “Culleredo continúa sin presupuestos y carece de capacidad real para planificar inversiones y priorizar mejoras en servicios básicos e infraestructuras”.

También se quejó de que al próximo pleno “se llegará con la parte resolutiva del orden del día sin asuntos relevantes de gestión, sin proyectos de gobierno, sin prioridades y sin decisiones de calada para el futuro del Ayuntamiento”.

“No se trata de una situación puntual por parte del Ejecutivo local, sino de una dinámica que se repite y que encadena desde hace tiempo plenos vacíos, meses perdidos y un Ayuntamiento en punto muerto. Cuando no hay nada en las comisiones, no hay nada en el pleno y cuando no hay nada en el pleno, podemos decir que no hay gobierno”, apostilla la líder popular.

Sorpresa de Rioboo

Por su parte, el regidor se muestra sorprendido por las acusaciones formuladas por García. “Resulta incoherente que reclame más asuntos para los plenos cuando en una sesión extraordinaria votó en contra de actuaciones destinadas a mejorar las parroquias rurales”, dijo el regidor, al tiempo que denuncia de que los populares tienen como estrategia el bloqueo de inversiones y proyectos necesarios para el progreso de Culleredo.

“La etapa de Gorostizu al frente del PP quedará inevitablemente vinculada a decisiones que perjudicaron intereses estratégicos, como el rechazo a la recuperación de La Cros y la pérdida del Cetim”, finalizó.

